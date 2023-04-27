Ростовчанин получил четыре года колонии за попытку примкнуть к ВСУ и госизмену

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
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Updated Сегодня, 17:40
В четверг, 27 апреля, стало известно, что Белгородский областной суд вынес приговор в отношении 21-летнего ростовчанина, который собирался отправиться на Украину для несения военной службы в ВСУ с последующим участием в СВО на стороне противника.
Пресс-служба УФСБ Белгородской области уточнила, что мужчину признали виновным в госизмене и приговорили к четырем годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год.
Основанием для этого стала попытка незаконного перехода государственной границы, намерение примкнуть к ВСУ и вступить в террористическую организацию «Легион»*.
Молодого человека задержали сотрудники ФСБ. Он полностью признал свою вину и раскаялся.
Ранее дончанина задержали за шпионаж для СБУ.
* — легион был признан террористической организацией Верховным судом России в марте текущего года. Участие в ее составе и содействие незаконной деятельности организации карается законом Российской Федерации.