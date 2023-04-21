Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
Стрелка взяли в плен на территории «Металлургического комбината «Азовсталь», который расположен в Мариуполе. Оказалось, что задержанный состоит в запрещенной в России группировке.
В результате в сентябре 2022 года возбудили уголовное дело, а теперь Ленинский городской суд Ростова приговорил обвиняемого к 3,5 годам заключения. Этот срок он проведет в колонии общего режима.
Ранее стало известно, что в Ростове будут судить членов украинской террористической ячейки из Мелитополя. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.