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Задержанного в Мариуполе стрелка ВСУ осудили в Ростове-на-Дону

21 апреля 2023, 08:49
Фото: Министерство Обороны Российской Федерации
Задержанного в Мариуполе стрелка ВСУ осудили в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону огласили приговор старшему стрелку отдельного батальона морской пехоты ВСУ, который состоял в экстремистской организации, сообщили в региональном УФСБ.

Стрелка взяли в плен на территории  «Металлургического комбината «Азовсталь», который расположен в Мариуполе. Оказалось, что задержанный состоит в запрещенной в России группировке. 

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В результате в сентябре 2022 года возбудили уголовное дело, а теперь Ленинский городской суд Ростова приговорил обвиняемого к 3,5 годам заключения. Этот срок он проведет в колонии общего режима. 

Ранее стало известно, что в Ростове будут судить членов украинской террористической ячейки из Мелитополя. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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