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За срыв наступления ВСУ молодому командиру ЮВО дали звание Героя России

20 апреля 2023, 10:17
Фото: Минобороны РФ
За срыв наступления ВСУ молодому командиру ЮВО дали звание Героя России
Молодого командира ЮВО Олега Пивоварова наградили за срыв наступления ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

Звание Героя России дали старшему лейтенанту и командиру мотострелковой роты ЮВО Олегу Пивоварову. Награду ему вручал лично министр обороны Сергей Шойгу.

Мотострелковое подразделение Пивоварова оказалось в окружении ВСУ в Херсонской области. Украинские военные тогда пытались начать наступление. Пивоваров взял командование подразделением, отдал подчиненным команду занять позиционную оборону и вступил в бой с многократно превосходящими силами противника.

Подразделение, находясь под плотным огнем противника, смогло уничтожить украинские танки и бронетранспортеры. Сам Пивоваров, оценив обстановку на поле боя, дал приказ подчиненным отступить и занять более укрепленные позиции, пока он вызовет огонь на себя.

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Благодаря умелому командованию военнослужащего часть наступающих подразделений ВСУ оказалась разгромлена, а другая бежала с поля боя. Также грамотные действия Пивоварова помогли сохранить жизнь российским бойцам.

Ранее звание Героя России присвоили участнику СВО, офицеру Жаргалу Гомбоеву, служившему в Ростовской области.

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