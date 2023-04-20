Подразделение, находясь под плотным огнем противника, смогло уничтожить украинские танки и бронетранспортеры. Сам Пивоваров, оценив обстановку на поле боя, дал приказ подчиненным отступить и занять более укрепленные позиции, пока он вызовет огонь на себя.