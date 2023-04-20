Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Звание Героя России дали старшему лейтенанту и командиру мотострелковой роты ЮВО Олегу Пивоварову. Награду ему вручал лично министр обороны Сергей Шойгу.
Мотострелковое подразделение Пивоварова оказалось в окружении ВСУ в Херсонской области. Украинские военные тогда пытались начать наступление. Пивоваров взял командование подразделением, отдал подчиненным команду занять позиционную оборону и вступил в бой с многократно превосходящими силами противника.
Подразделение, находясь под плотным огнем противника, смогло уничтожить украинские танки и бронетранспортеры. Сам Пивоваров, оценив обстановку на поле боя, дал приказ подчиненным отступить и занять более укрепленные позиции, пока он вызовет огонь на себя.
Благодаря умелому командованию военнослужащего часть наступающих подразделений ВСУ оказалась разгромлена, а другая бежала с поля боя. Также грамотные действия Пивоварова помогли сохранить жизнь российским бойцам.
Ранее звание Героя России присвоили участнику СВО, офицеру Жаргалу Гомбоеву, служившему в Ростовской области.