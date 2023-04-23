rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:49

Published Сегодня, 19:49

Modified Сегодня, 19:51

Updated Сегодня, 19:51

Изображение материала

Суд в Ростове рассмотрит дела пятерых иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ

23 апреля 2023, 19:49
Фото: 1MI
Суд в Ростове рассмотрит дела пятерых иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ
Южный окружной военный суд рассмотрит дела пятерых иностранных граждан, обвиняемых в наемничестве и в том, что они участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ, следует из данных в картотеке суда.

Уголовное дело было зарегистрировано в суде 20 апреля.

Суд рассмотри дела гражданина Швеции Матиаса Густавссона, гражданина Хорватии Векослава Пребега и граждан Великобритании Джо Хардинга, Дилана Хилла и Эндрю Хилла.

В августе прошлого года российские и зарубежные СМИ сообщили, что пятеро иностранных граждан стали фигурантами уголовного дела. В суде в Донецке им было предъявлено обвинение в наемничестве, в то время как Дилана Хилла обвинили в вербовке наемников. Также сообщалось, что Векослава Пребега обменяли на граждан России, которые находились в плену. Эндрю Хилл приехал на Украину в качестве инструктора с боевым опытом. До этого он участвовал в боевых действиях в Афганистане.

В Ростове будут судить членов украинской террористической ячейки из Мелитополя
Узнать подробнее

Хилл был задержан на контрольно-пропускном пункте на границе Запорожья. Он утверждал, что намеревался эвакуировать свою семью с территории Украины. Хардинг и Густавссон были членами запрещенной в России националистической группировки.

Ранее в Ростове-на-Дону огласили приговор старшему стрелку отдельного батальона морской пехоты ВСУ, который состоял в экстремистской организации.

Читайте также:
Губернатор попросил жителей Ростовской области сообщать об террористических угрозахБортников сообщил о росте террористической опасности в Ростовской областиВ Ростове суд приговорил организатора террористической ячейки к 17 годам колонии
#Елена Янкевич#Суды над наемниками#Военный суд в Ростове#Судья#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
Итоги недели: на Дону требуют ремонта дорог и пересмотра приговора замгубернатора
Сегодня, 14:53
Осудивший СВО Александр Ревва снова пытается организовать концерт в Ростове
Сегодня, 16:18
Ростовчанин случайно выпил ацетон вместо воды после бурного застолья
Сегодня, 16:21
«Деньги сняли»: ростовчане сообщили о мошенничествах платного туалета на набережной
Сегодня, 16:37
«Уж лучше в СИЗО»: жительница Аксая пожаловалась на тараканов и антисанитарию в ЦГБ
Сегодня, 16:39