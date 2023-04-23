Posted Сегодня, 19:49
Published Сегодня, 19:49
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Updated Сегодня, 19:51
Уголовное дело было зарегистрировано в суде 20 апреля.
Суд рассмотри дела гражданина Швеции Матиаса Густавссона, гражданина Хорватии Векослава Пребега и граждан Великобритании Джо Хардинга, Дилана Хилла и Эндрю Хилла.
В августе прошлого года российские и зарубежные СМИ сообщили, что пятеро иностранных граждан стали фигурантами уголовного дела. В суде в Донецке им было предъявлено обвинение в наемничестве, в то время как Дилана Хилла обвинили в вербовке наемников. Также сообщалось, что Векослава Пребега обменяли на граждан России, которые находились в плену. Эндрю Хилл приехал на Украину в качестве инструктора с боевым опытом. До этого он участвовал в боевых действиях в Афганистане.
Хилл был задержан на контрольно-пропускном пункте на границе Запорожья. Он утверждал, что намеревался эвакуировать свою семью с территории Украины. Хардинг и Густавссон были членами запрещенной в России националистической группировки.
Ранее в Ростове-на-Дону огласили приговор старшему стрелку отдельного батальона морской пехоты ВСУ, который состоял в экстремистской организации.