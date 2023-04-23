В августе прошлого года российские и зарубежные СМИ сообщили, что пятеро иностранных граждан стали фигурантами уголовного дела. В суде в Донецке им было предъявлено обвинение в наемничестве, в то время как Дилана Хилла обвинили в вербовке наемников. Также сообщалось, что Векослава Пребега обменяли на граждан России, которые находились в плену. Эндрю Хилл приехал на Украину в качестве инструктора с боевым опытом. До этого он участвовал в боевых действиях в Афганистане.