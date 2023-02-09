Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
У главы региона поинтересовались, как регион усилит антитеррористическую безопасность на фоне использования Украиной беспилотников. Он ответил, что за этим следит общая система противовоздушной обороны.
Также глава региона напомнил о существовании межведомственного штаба, курирующего вопросы безопасности. Ведется совместная работа с различными структурами, в том числе на федеральном уровне, чтобы люди чувствовали себя в безопасности.
Голубев добавил, что есть задача принять все необходимые меры безопасности.
«Не будет лишним обратиться к жителям Ростовской области, что они должны внимательно смотреть за этим. При возникновении угроз, эта информация не повредит для соответствующим структур», — уточнил губернатор.