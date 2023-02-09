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Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Губернатор попросил жителей Ростовской области сообщать об террористических угрозах

9 февраля 2023, 10:15
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев попросил жителей в Ростовской области сообщать об угрозах
Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил местных жителей быть внимательными и следить за возможными угрозами, прозвучало на пресс-конференции.

У главы региона поинтересовались, как регион усилит антитеррористическую безопасность на фоне использования Украиной беспилотников. Он ответил, что за этим следит общая система противовоздушной обороны.

Также глава региона напомнил о существовании межведомственного штаба, курирующего вопросы безопасности. Ведется совместная работа с различными структурами, в том числе на федеральном уровне, чтобы люди чувствовали себя в безопасности.

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Голубев добавил, что есть задача принять все необходимые меры безопасности.

«Не будет лишним обратиться к жителям Ростовской области, что они должны внимательно смотреть за этим. При возникновении угроз, эта информация не повредит для соответствующим структур», — уточнил губернатор.

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