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Имущество обанкротившегося Таганрогского метизного завода продадут с молотка

14 мая 2023, 10:10
Фото: 1MI
На торги выставили имущество Таганрогского метизного завода, который стал банкротом, говорится в Едином федеральном реестре о банкротстве.

Стоимость имущества оценили в 1,1 миллиона рублей, за эту цену предлагают продукцию общемашиностроительного применения. Снижать начальную стоимость будут на 10% каждые три дня, однако она не станет ниже 692 тысяч рублей.

В документации говорится, что подать заявку на участие необходимо до 30 мая.

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Напомним, что суд вынес решение о банкротстве предприятия в конце февраля 2021 года. Тогда требования кредиторов третьей очереди составили более 38,8 миллиона рублей

Само предприятие было создано в Ростовской области в 2011 году.

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