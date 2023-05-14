Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Стоимость имущества оценили в 1,1 миллиона рублей, за эту цену предлагают продукцию общемашиностроительного применения. Снижать начальную стоимость будут на 10% каждые три дня, однако она не станет ниже 692 тысяч рублей.
В документации говорится, что подать заявку на участие необходимо до 30 мая.
Напомним, что суд вынес решение о банкротстве предприятия в конце февраля 2021 года. Тогда требования кредиторов третьей очереди составили более 38,8 миллиона рублей
Само предприятие было создано в Ростовской области в 2011 году.