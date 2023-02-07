Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Площадь помещений в здании на улице Ульяновской достигает 360 квадратных метров. Стоимость достигает 35 миллионов рублей.
В объявлении говорится, что была проведена реконструкция. В здании есть подвал, площадь которого составляет 80 «квадратов».
Высота потолков здания достигает пяти метров. Отмечается, что территория возле дома благоустроена.
Напомним, что реставрация здания завершилась в 2021 году.
Ранее в Ростове на продажу выставили кафе-отель в Левобережном парке за 95 миллионов рублей.