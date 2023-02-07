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Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Отреставрированный дом Врангеля в Ростове продадут как коммерческую недвижимость

7 февраля 2023, 06:27
Фото: donland.ru
Отреставрированный дом Врангеля в Ростове продадут как коммерческую недвижимость
В Ростове-на-Дону выставили на продажу старинный особняк, известный как дом Врангеля, говорится на сайте по продаже недвижимости.

Площадь помещений в здании на улице Ульяновской достигает 360 квадратных метров. Стоимость достигает 35 миллионов рублей.

В объявлении говорится, что была проведена реконструкция. В здании есть подвал, площадь которого составляет 80 «квадратов».

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Фото: Маралин Ру

Высота потолков здания достигает пяти метров. Отмечается, что территория возле дома благоустроена. 

Напомним, что реставрация здания завершилась в 2021 году. 

Ранее в Ростове на продажу выставили кафе-отель в Левобережном парке за 95 миллионов рублей.

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#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Илья Протвинов
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