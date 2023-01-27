Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Речь идет о доме в переулке Семашко, № 44, литеры которого являются объектами культурного наследия. Это «Домовладение купца Г.А. Яблокова, нач. ХХ в.».
Площадь помещения составляет 421 квадратный метр. Начальная цена превышает 19,6 миллиона рублей.
Отмечается, что объект хотят реализовать на конкурсной основе. Причина продажи не раскрывается.
Ранее на Станиславского в Ростове рабочие снесли декор с фасада исторического здания. Об этом сообщили активисты движения «Мой фасад».