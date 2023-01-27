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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Мэрия в Ростове-на-Дону хочет продать дом купца Яблокова на Семашко за 19 млн

27 января 2023, 13:45
Фото: Яндекс.Карты
Мэрия в Ростове-на-Дону хочет продать помещение старинного здания в Семашко за 19 млн
В Ростове-на-Дону планируется продать помещение старинного здания, которое расположено в переулке Семашко, сообщили в мэрии.

Речь идет о доме в переулке Семашко, № 44, литеры которого являются объектами культурного наследия. Это «Домовладение купца Г.А. Яблокова, нач. ХХ в.».

Площадь помещения составляет 421 квадратный метр. Начальная цена превышает 19,6 миллиона рублей. 

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Отмечается, что объект хотят реализовать на конкурсной основе. Причина продажи не раскрывается. 

Ранее на Станиславского в Ростове рабочие снесли декор с фасада исторического здания. Об этом сообщили активисты движения «Мой фасад».

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