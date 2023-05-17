Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
На данный момент средние значения естественного гамма-фона не превышают данных многолетних наблюдений. А уровень естественного радиационного фона остается постоянным.
По информации управления, мониторинг обстановки проводится в течение 11 лет. И сейчас каких-либо проблем не наблюдается.
Ранее стало известно, что приборами для измерения радиации оснастят часть МЧС в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.