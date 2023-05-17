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Роспотребнадзор рассказал о радиационной обстановке в Ростовской области

17 мая 2023, 09:34
Фото: Jorge Franganillo/cc by 2.0/flickr.com
Роспотребнадзор рассказал о радиационной обстановке в Ростовской области
На территории Ростовской области радиационная обстановка остается стабильной, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

На данный момент средние значения естественного гамма-фона не превышают данных многолетних наблюдений. А уровень естественного радиационного фона остается постоянным.

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По информации управления, мониторинг обстановки проводится в течение 11 лет. И сейчас каких-либо проблем не наблюдается.

Ранее стало известно, что приборами для измерения радиации оснастят часть МЧС в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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