Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
На госзакупках появилась информация о том, что администрация Таганрога планирует приобрести защитные костюмы. Их стоимость составляет, минимум, 32 тысячи рублей. Деньги выделят из городского бюджета.
Уточняется, что речь идет о девяти комплектах костюмов Л-1. Они защищают кожу, одежду и обувь от радиоактивной пыли. Костюм такого типа необходим в случае заражения местности отравляющими и химически опасными веществами.
Для каких целей властям Таганрога понадобились защитные костюмы, остается загадкой.
ДОСААФ России по Ростовской области сообщила, в каких школах Ростова-на-Дону детей будут обучать управлению беспилотниками. В список вошли учебные заведения Советского и Железнодорожного районов. После них учебную практику распространят по всей Ростовской области.
Уточняется, что обучать планируют детей с 5 по 11 класс. Уроки будет вести гражданский персонал, а квадрокоптеры школы получат бесплатно.
СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал атаковать российские войска, дислоцирующиеся в Ростовской области. Об этом стало известно из секретных материалов, опубликованных в сети. Они принадлежат разведке США, которая шпионила за Зеленским.
Нанести удар по Ростовской области президент Украины хотел в конце февраля с помощью беспилотников, так как у ВСУ нет дальнобойного оружия. Однако затем от этой идеи отказались.
Официальных комментариев об информации, опубликованной в материалах разведки, пока не поступало.