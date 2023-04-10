rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Изображение материала

В Ростовской области власти переживают из-за радиации, а детей учат управлять БПЛА

10 апреля 2023, 15:04
Фото: Fabian Naw/CC BY 2.0/flickr.com
В Ростовской области власти переживают из-за радиации, а детей учат управлять БПЛА
В Таганроге власти закупают костюмы, защищающие от радиоактивной пыли, тем временем школьников в Ростовской области обучат управлять беспилотниками, а СМИ пишут о несостоявшихся планах Зеленского атаковать российские войска в регионе.

Власти Таганрога против радиации

На госзакупках появилась информация о том, что администрация Таганрога планирует приобрести защитные костюмы. Их стоимость составляет, минимум, 32 тысячи рублей. Деньги выделят из городского бюджета.

Уточняется, что речь идет о девяти комплектах костюмов Л-1. Они защищают кожу, одежду и обувь от радиоактивной пыли. Костюм такого типа необходим в случае заражения местности отравляющими и химически опасными веществами.

Для каких целей властям Таганрога понадобились защитные костюмы, остается загадкой.

Для каких целей властям Таганрога понадобились защитные костюмы, остается загадкой.Для каких целей властям Таганрога понадобились защитные костюмы, остается загадкой.
Для каких целей властям Таганрога понадобились защитные костюмы, остается загадкой.
Фото: mil.ru
Власти в Таганроге планируют закупить костюмы, защищающие от радиоактивной пыли
Узнать подробнее

Дети и беспилотники

ДОСААФ России по Ростовской области сообщила, в каких школах Ростова-на-Дону детей будут обучать управлению беспилотниками. В список вошли учебные заведения Советского и Железнодорожного районов. После них учебную практику распространят по всей Ростовской области.

Уточняется, что обучать планируют детей с 5 по 11 класс. Уроки будет вести гражданский персонал, а квадрокоптеры школы получат бесплатно.

В Ростове рассказали, где будут обучать школьников управлению беспилотниками
Узнать подробнее

Несостоявшиеся планы

СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал атаковать российские войска, дислоцирующиеся в Ростовской области. Об этом стало известно из секретных материалов, опубликованных в сети. Они принадлежат разведке США, которая шпионила за Зеленским.

СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал атаковать российские войска, дислоцирующиеся в Ростовской области.СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал атаковать российские войска, дислоцирующиеся в Ростовской области.
СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал атаковать российские войска, дислоцирующиеся в Ростовской области.
Фото: Володимир Вовкогон/ministryofdefenceua/CC BY-SA 2.0

Нанести удар по Ростовской области президент Украины хотел в конце февраля с помощью беспилотников, так как у ВСУ нет дальнобойного оружия. Однако затем от этой идеи отказались.

Официальных комментариев об информации, опубликованной в материалах разведки, пока не поступало.

Читайте также:
В Ростове рассказали, где будут обучать школьников управлению беспилотникамиВласти в Таганроге планируют закупить костюмы, защищающие от радиоактивной пылиПрезидент Украины Зеленский хотел атаковать российские войска в Ростовской области
#Дети#Алина Заярная#Госзакупки Ростовской области#Радиация в Ростовской области#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Таганрог#БПЛА#Обучение управлением БПЛА в Ростове#Школы в Ростове#Спецоперация#ВСУ#Зеленский
Подпишитесь
«Белые шнурки — расисты, голубые — геи»: как возникла субкультура скинхедов в Ростове
Сегодня, 11:40
Ростовский митрополит Меркурий рассказал, как отговаривал людей ходить в храм
Сегодня, 12:36
Политолог Абросимов разъяснил заявления Украины об ударах по Ростовской области
Сегодня, 12:21
Путин поручил сократить разницу доходов в Крыму и Ростовской области
Сегодня, 15:02
Жителям Ростовской области рассказали, как стать контрактниками
Сегодня, 15:02