В Ростове на Пушкинской улице появилась скульптура сказочной белки

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
В среду, 17 мая, очевидцы поделились фотографиями новой малой архитектурной формы на одной из самых популярных пешеходных улицах города.
Сообщество «Это Ростов» поделилось кадрами бронзовой скульптуры белки из произведения Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане», которую установили в дар городу на пересечении улицы Пушкинской с переулком Газетным.
Ранее стало известно, что ростовские бизнесмены собираются обустроить в Нахичевани парк с галереей современного искусства и креативными пространствами.