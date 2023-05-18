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В Ростове на Пушкинской улице появилась скульптура сказочной белки

18 мая 2023, 14:09
Фото: ТГ канал Ростов №1
В Ростове на Пушкинской улице появилась скульптура сказочной белки
В Ростове на Пушкинской улице установили скульптуру белки из произведения «Сказка о царе Салтане», сведения об этом появились в соцсетях.

В среду, 17 мая, очевидцы поделились фотографиями новой малой архитектурной формы на одной из самых популярных пешеходных улицах города.

Сообщество «Это Ростов» поделилось кадрами бронзовой скульптуры белки из произведения Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане», которую установили в дар городу на пересечении улицы Пушкинской с переулком Газетным.

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Ранее стало известно, что ростовские бизнесмены собираются обустроить в Нахичевани парк с галереей современного искусства и креативными пространствами.

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