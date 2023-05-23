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Радиостанции, генераторы и снаряжение передали для зоны СВО донские власти

23 мая 2023, 13:40
Фото: donland.ru
Радиостанции, генераторы и снаряжение передали для зоны СВО донские власти
Ростовская область передала в зону спецоперации военно-техническую помощь, сообщили в правительстве региона.

Общий вес груза составил 2,5 тонны, сюда вошли радиостанции и генераторы, которые купили по заявке Минобороны. Кроме того, направили и снаряжение, все это будут использовать бойцы артиллерийского полка.

Покупку сделали за счет средств Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. На его счет поступили уже более 915 миллионов рублей.

Рабочая группа по СВО разработала единый стандарт поддержки участников спецоперации
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На эти деньги покупают товары, которые не входят в стандартный набор. На эти деньги покупают товары, которые не входят в стандартный набор.
На эти деньги покупают товары, которые не входят в стандартный набор.
Фото: donland.ru

На эти деньги покупают товары, которые не входят в стандартный набор. Всего же на региональном уровне есть более 20 мер поддержки участникам СВО и членам их семей.

Напомним, что Фонд поддержки участников спецоперации заработает в Ростовской области 1 июня. 

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