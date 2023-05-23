Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Общий вес груза составил 2,5 тонны, сюда вошли радиостанции и генераторы, которые купили по заявке Минобороны. Кроме того, направили и снаряжение, все это будут использовать бойцы артиллерийского полка.
Покупку сделали за счет средств Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. На его счет поступили уже более 915 миллионов рублей.
На эти деньги покупают товары, которые не входят в стандартный набор. Всего же на региональном уровне есть более 20 мер поддержки участникам СВО и членам их семей.
Напомним, что Фонд поддержки участников спецоперации заработает в Ростовской области 1 июня.