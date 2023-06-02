Запретов для российских дачников действительно много, но все же меньше тех ограничений, что действуют в странах Запада. Например, европейцам без необходимой документации о происхождении продукции и разрешения на торговлю нельзя сбыть даже излишки урожая. В Великобритании возможность ведения торговли и вовсе определяют советы местных жителей и соседей, которые решают — подходите ли вы и ваша продукция к местным пейзажам и образу деревни.