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Донским дачникам рассказали, как избежать штрафов за незаконную торговлю урожаем

2 июня 2023, 06:51
Фото: 1MI
Донским дачникам рассказали, как избежать штрафов за незаконную торговлю урожаем
Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал дачникам из Ростовской области и других регионов России, как избежать штрафов за торговлю урожаем, не нарушая закон, подробностями поделился портал «Новые известия».

Началось лето: самое время для сбора урожаев клубники, малины, цветной капусты, брокколи, редиса и других даров природы. Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что стихийная продажа в России является незаконной, а потому дачникам необходимо искать легальные пути для продажи урожая, чтобы избежать штрафов.

Что следует знать будущему торговцу

Следует понимать, что закон позволяет владельцам участков реализовывать как продукты растениеводства, так и готовые продукты из них — варенья, джемы, пастилу, соленья.

Однако важное уточнение, законной продажа считается только в том случае, если урожай продается по договоренности ближайшему окружению, реализовывается через онлайн-площадки или соцсети. При этом открывать собственную торговую точку, а ею могут считать даже табуретку, стоящую у дороги, запрещено.

Дачникам, желающим вести торговлю «офлайн», рекомендуют арендовать место на рынках или ярмарках. Хорошей альтернативой может стать и сбыт товара в магазины или цех переработки, однако подобный магазин проблематично найти.

В Союзе дачников Подмосковья также отмечают, что в прошлом году им удалось добиться законного разрешения разводить в СНТ домашнюю птицу и кроликов при условии соблюдения всех действующих санитарных норм.

В Союзе дачников Подмосковья также отмечают, что в прошлом году им удалось добиться законного разрешения разводить в СНТ домашнюю птицу и кроликов при условии соблюдения всех действующих санитарных норм.В Союзе дачников Подмосковья также отмечают, что в прошлом году им удалось добиться законного разрешения разводить в СНТ домашнюю птицу и кроликов при условии соблюдения всех действующих санитарных норм.
В Союзе дачников Подмосковья также отмечают, что в прошлом году им удалось добиться законного разрешения разводить в СНТ домашнюю птицу и кроликов при условии соблюдения всех действующих санитарных норм.
Фото: 1MI

За ведро картошки — мешок проблем

Если говорить о запретах для торговли урожаем, то таких запретов всего шесть:

  1. Никакой торговли вдоль дорог и улиц, рядом с остановками общественного транспорта или административными зданиями. Разрешена торговля на рынках и ярмарках.
  2. Запрещено заниматься реализацией некачественной продукции, в том числе той, что может представлять угрозу здоровья покупателя или иметь неблагоприятный внешний вид, следы порчи, а также замороженную продукцию.
  3. Запрещено продавать продукцию, выращенную с помощью наемного труда. Эксперт уточняет, что даже плата за помощь в выкапывании картофеля может сделать продажу нелегальной, поскольку переходит в разряд коммерческой деятельности. Это может стать основанием для штрафа.
  4. Нельзя продавать овощи, фрукты, ягоды и продукцию, изготовленную из них, если участок земли под посадки был взят в аренду. Основания те же, что у предыдущего запрета — нельзя притворяться дачником, если вы им не являетесь.
  5. Запрещено продавать плодоовощную продукцию без документов, которые подтверждают, что вы вырастили ее на собственном участке площадью не более 50 соток. Этот документ можно получить в местных органах самоуправления или администрации СНТ.
  6. Строго запрещена продажа яиц и молока, не прошедших ветеринарный контроль.
Запрещено продавать плодоовощную продукцию без документов, которые подтверждают, что вы вырастили ее на собственном участке площадью не более 50 соток.Запрещено продавать плодоовощную продукцию без документов, которые подтверждают, что вы вырастили ее на собственном участке площадью не более 50 соток.
Запрещено продавать плодоовощную продукцию без документов, которые подтверждают, что вы вырастили ее на собственном участке площадью не более 50 соток.
Фото: 1MI

Шаг влево, шаг вправо — штраф

В настоящий момент размер штрафов для дачников варьируется от 500 до 2,5 тысячи рублей, и, если не уследить за тем, что именно ты выращиваешь, можно даже попасть в тюрьму.

Так в России строго запрещено выращивать растения, подходящие для производства наркотических веществ и их производных, например, маки, мимозу хостилис, гавайскую розу, шалфей предсказателей и другие растения, указанные в списке запрещённых растений. Если на участке найдутся до 10 таких растений, дачникам грозит уплата штрафа в размере до четырех тысяч рублей, а также арест сроком до 15 суток. Если же растений больше 10, на владельца участка заводят уголовное дело по статье 228 УК РФ, которая грозит сроком лишения свободы до трех лет.

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Запретов для российских дачников действительно много, но все же меньше тех ограничений, что действуют в странах Запада. Например, европейцам без необходимой документации о происхождении продукции и разрешения на торговлю нельзя сбыть даже излишки урожая. В Великобритании возможность ведения торговли и вовсе определяют советы местных жителей и соседей, которые решают — подходите ли вы и ваша продукция к местным пейзажам и образу деревни.

В Великобритании возможность ведения торговли и вовсе определяют советы местных жителей и соседей, которые решают — подходите ли вы и ваша продукция к местным пейзажам и образу деревни.В Великобритании возможность ведения торговли и вовсе определяют советы местных жителей и соседей, которые решают — подходите ли вы и ваша продукция к местным пейзажам и образу деревни.
В Великобритании возможность ведения торговли и вовсе определяют советы местных жителей и соседей, которые решают — подходите ли вы и ваша продукция к местным пейзажам и образу деревни.
Фото: Saffron Blaze/cc by sa 3.0/wikimedia.org

«Значительных послаблений ждать не стоит. А с учетом перманентной дыры в госбюджете и решения властей добирать дефицит денег в казне штрафами отовсюду, можно предположить и грядущие ужесточения дачных правил», — поделились прогнозом в издании.

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