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Началось лето: самое время для сбора урожаев клубники, малины, цветной капусты, брокколи, редиса и других даров природы. Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что стихийная продажа в России является незаконной, а потому дачникам необходимо искать легальные пути для продажи урожая, чтобы избежать штрафов.
Следует понимать, что закон позволяет владельцам участков реализовывать как продукты растениеводства, так и готовые продукты из них — варенья, джемы, пастилу, соленья.
Однако важное уточнение, законной продажа считается только в том случае, если урожай продается по договоренности ближайшему окружению, реализовывается через онлайн-площадки или соцсети. При этом открывать собственную торговую точку, а ею могут считать даже табуретку, стоящую у дороги, запрещено.
Дачникам, желающим вести торговлю «офлайн», рекомендуют арендовать место на рынках или ярмарках. Хорошей альтернативой может стать и сбыт товара в магазины или цех переработки, однако подобный магазин проблематично найти.
В Союзе дачников Подмосковья также отмечают, что в прошлом году им удалось добиться законного разрешения разводить в СНТ домашнюю птицу и кроликов при условии соблюдения всех действующих санитарных норм.
Если говорить о запретах для торговли урожаем, то таких запретов всего шесть:
В настоящий момент размер штрафов для дачников варьируется от 500 до 2,5 тысячи рублей, и, если не уследить за тем, что именно ты выращиваешь, можно даже попасть в тюрьму.
Так в России строго запрещено выращивать растения, подходящие для производства наркотических веществ и их производных, например, маки, мимозу хостилис, гавайскую розу, шалфей предсказателей и другие растения, указанные в списке запрещённых растений. Если на участке найдутся до 10 таких растений, дачникам грозит уплата штрафа в размере до четырех тысяч рублей, а также арест сроком до 15 суток. Если же растений больше 10, на владельца участка заводят уголовное дело по статье 228 УК РФ, которая грозит сроком лишения свободы до трех лет.
Запретов для российских дачников действительно много, но все же меньше тех ограничений, что действуют в странах Запада. Например, европейцам без необходимой документации о происхождении продукции и разрешения на торговлю нельзя сбыть даже излишки урожая. В Великобритании возможность ведения торговли и вовсе определяют советы местных жителей и соседей, которые решают — подходите ли вы и ваша продукция к местным пейзажам и образу деревни.
«Значительных послаблений ждать не стоит. А с учетом перманентной дыры в госбюджете и решения властей добирать дефицит денег в казне штрафами отовсюду, можно предположить и грядущие ужесточения дачных правил», — поделились прогнозом в издании.