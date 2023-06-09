Стационарную помощь в городе будут оказывать в круглосуточном режиме, а что касается амбулаторно-поликлинической, то сформирован график. Так, в субботу, 10 июня, с 08.00 до 13.00 будут принимать пациентов с зубной болью в «Стоматологической поликлинике № 2».