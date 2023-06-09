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В Ростовской области рассказали, как будут работать больницы в длинные выходные

9 июня 2023, 12:57
Фото: 1MI
В Ростовской области рассказали, как будут работать больницы в длинные выходные
В Новочеркасске на время предстоящих выходных утвердили график работы больниц и поликлиник, сообщили в городской администрации.

Стационарную помощь в городе будут оказывать в круглосуточном режиме, а что касается амбулаторно-поликлинической, то сформирован график. Так, в субботу, 10 июня, с 08.00 до 13.00 будут принимать пациентов с зубной болью в «Стоматологической поликлинике № 2».

Городская поликлиника 10 числа должна работать по расписанию субботы, а 11 и 12 июня сделают выходной. Больница №3 будет открыта 10 и 12 июня с 08.00 до 13.00.

Крупный пожар начался возле детской больницы в Таганроге днем 9 июня
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«Детская городская больница» откроется в субботу, но следующие два дня попасть в нее не получится. «Патолого—анатомическое бюро №1» будет работать 24 часа в сутки на прием умерших.

Ранее крупный пожар начался возле детской больницы в Таганроге днем 9 июня.

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