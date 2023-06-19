Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Кастинг пройдет 15 июля, а попробовать свои силы может любая девушка в возрасте от 20 до 35 лет. Она должна работать в офисе в любой должности, хоть секретарем, хоть гендиректором.
Совершенно не важны семейное положение и наличие детей, но нужно успеть подать заявку на конкурс и заполнить анкету по ссылке до 10 июля. Участие абсолютно бесплатно.
Кастинги проходят очно в 25 городах РФ с марта по август, а для участниц из других стран — онлайн. Девушки должны рассказать о себе и компании, в которой они работают, также предусмотрены творческие номера.
В рамках регионального этапа пройдет торжественное награждение, а победительницы отборочных туров станут участницами полуфинала.
Главным призом станут три миллиона рублей. Всего в этом году попробуют попасть в финал более 100 девушек, для чего проведут голосование в Интернете. Итоговое мероприятие организуют в столице, куда попадут 30 участниц.
RostovGazeta является главным информационным партнером конкурса красоты и будет следить за развитием событий.
Добавим, что в прошлом году жительница Ростова стала участницей финального шоу.
Ранее 17-летняя школьница из Ростова-на-Дону выиграла в конкурсе красоты в Татарстане.