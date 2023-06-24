Въезд в Ростов-на-Дону закрыли бетономешалками ночью 24 июня

Posted Сегодня, 00:40
Published Сегодня, 00:40
Modified Сегодня, 00:42
Updated Сегодня, 00:42
По сообщению журналиста нашего издания, перекрыт проезд на проспект Шолохова в Ростове, прямо на кругу с трассы М-4 «Дон». Для блокировки всех полос дороги — используют большие бетономешалки.
Также сообщается, что сотрудники ГИБДД разворачивают все проезжающие автомобили в обратном направлении.
«Получается, закрыты въезды со стороны Новочеркасска, а также в ростовской Александровке», — рассказал корреспондент.
Ранее RostovGazeta писала, что силовики перекрыли выезд на трассу М-4 «Дон» в Ростовской области ночью 24 июня.