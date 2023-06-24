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Въезд в Ростов-на-Дону закрыли бетономешалками ночью 24 июня

24 июня 2023, 00:40
Фото: rostovgazeta.ru
Корреспондент Rostovgazeta сообщает, что 24 июня ночью в Ростов-на-Дону был закрыт въезд автотранспорта.

По сообщению журналиста нашего издания, перекрыт проезд на проспект Шолохова в Ростове, прямо на кругу с трассы М-4 «Дон». Для блокировки всех полос дороги — используют большие бетономешалки.

Также сообщается, что сотрудники ГИБДД разворачивают все проезжающие автомобили в обратном направлении.

«Получается, закрыты въезды со стороны Новочеркасска, а также в ростовской Александровке», — рассказал корреспондент.

Ранее RostovGazeta писала, что силовики перекрыли выезд на трассу М-4 «Дон» в Ростовской области ночью 24 июня.

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