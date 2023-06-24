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«Вагнер» продолжает удерживать занятый штаб ЮВО

24 июня 2023, 18:41
Фото: rostovgazeta.ru
Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают удерживать занятый штаб Южного военного округа. Об этом сообщает издание «161.ru».

Корреспондент издания с места событий передает, что все бойцы продолжают стоять у здания.

«Танк заведен, только что звучала песня „Играй, Вагнер, играй“. Никакого движения нет», — пишет СМИ.

Реакции на решение Пригожина вернуться на позиции в Донбассе пока нет.

Ранее глава ЧВК Евгений Пригожин заявил, что «вагнеровцы» не дошли до Москвы 200 километров. Но наступил момент, когда может пролиться русская кровь, поэтому было принято решение развернуть колонну и уйти обратно в полевые лагеря.

Видео: rostovgazeta.ru
«Наступил момент, когда кровь может пролиться» — ЧВК «Вагнер» развернула свои колонны
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