«Вагнер» продолжает удерживать занятый штаб ЮВО

Ранее глава ЧВК Евгений Пригожин заявил, что «вагнеровцы» не дошли до Москвы 200 километров. Но наступил момент, когда может пролиться русская кровь, поэтому было принято решение развернуть колонну и уйти обратно в полевые лагеря.