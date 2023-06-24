«Вагнеровцы» собираются покинуть Ростов

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
По данным СМИ, сейчас военнослужащие садятся в машины у штаба Южного военного округа. На опубликованной видеозаписи видно, как мужчины, одетые в военную и гражданскую форму кричат: «Вагнер сила!»
Ранее издание сообщало, что все бойцы продолжают стоять у здания.
«Танк заведен, только что звучала песня „Играй, Вагнер, играй“. Никакого движения нет», — писало СМИ.
Напомним, что ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что «вагнеровцы» не дошли до Москвы 200 километров. Но, по его словам, наступил момент, когда может пролиться русская кровь, поэтому было принято решение развернуть колонну и уйти обратно в полевые лагеря.