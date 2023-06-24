«Вагнеровцы» собираются покинуть Ростов

Напомним, что ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что «вагнеровцы» не дошли до Москвы 200 километров. Но, по его словам, наступил момент, когда может пролиться русская кровь, поэтому было принято решение развернуть колонну и уйти обратно в полевые лагеря.