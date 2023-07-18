Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Канал пишет, что в комплекс «Ближняя дача» заселились супруги с годовалым ребенком, который добрался до балкона, пока они отвлеклись. После этого родители услышали детский плач.
«Они выбежали на улицу и увидели лежащего на земле сына со сломанной ногой. Родители винят во всем администрацию, которая не сделала безопасным балкон. В отеле говорят, что взрослые гости были пьяными и пытались скрыть произошедшее ЧП», — сказано в сообщении.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
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