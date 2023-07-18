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В Ростове назвали подробности падения годовалого ребенка с балкона

18 июля 2023, 14:58
Фото: pxhere.com
В Ростове назвали подробности падения годовалого ребенка с балкона
В Ростове-на-Дону со второго этажа загородного клуба выпал маленький ребенок, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что в комплекс «Ближняя дача» заселились супруги с годовалым ребенком, который добрался до балкона, пока они отвлеклись. После этого родители услышали детский плач.

В Ростове годовалый малыш выпал из окна второго этажа гостиницы «Ближняя дача»
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«Они выбежали на улицу и увидели лежащего на земле сына со сломанной ногой. Родители винят во всем администрацию, которая не сделала безопасным балкон. В отеле говорят, что взрослые гости были пьяными и пытались скрыть произошедшее ЧП», — сказано в сообщении.«Они выбежали на улицу и увидели лежащего на земле сына со сломанной ногой. Родители винят во всем администрацию, которая не сделала безопасным балкон. В отеле говорят, что взрослые гости были пьяными и пытались скрыть произошедшее ЧП», — сказано в сообщении.
«Они выбежали на улицу и увидели лежащего на земле сына со сломанной ногой. Родители винят во всем администрацию, которая не сделала безопасным балкон. В отеле говорят, что взрослые гости были пьяными и пытались скрыть произошедшее ЧП», — сказано в сообщении.«Они выбежали на улицу и увидели лежащего на земле сына со сломанной ногой. Родители винят во всем администрацию, которая не сделала безопасным балкон. В отеле говорят, что взрослые гости были пьяными и пытались скрыть произошедшее ЧП», — сказано в сообщении.
«Они выбежали на улицу и увидели лежащего на земле сына со сломанной ногой. Родители винят во всем администрацию, которая не сделала безопасным балкон. В отеле говорят, что взрослые гости были пьяными и пытались скрыть произошедшее ЧП», — сказано в сообщении.«Они выбежали на улицу и увидели лежащего на земле сына со сломанной ногой. Родители винят во всем администрацию, которая не сделала безопасным балкон. В отеле говорят, что взрослые гости были пьяными и пытались скрыть произошедшее ЧП», — сказано в сообщении.
«Они выбежали на улицу и увидели лежащего на земле сына со сломанной ногой. Родители винят во всем администрацию, которая не сделала безопасным балкон. В отеле говорят, что взрослые гости были пьяными и пытались скрыть произошедшее ЧП», — сказано в сообщении.
Фото: ТГ канал don_mash

«Они выбежали на улицу и увидели лежащего на земле сына со сломанной ногой. Родители винят во всем администрацию, которая не сделала безопасным балкон. В отеле говорят, что взрослые гости были пьяными и пытались скрыть произошедшее ЧП», — сказано в сообщении.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее мужчина выпал из окна строящегося дома в центре Ростова.

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