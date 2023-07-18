«Они выбежали на улицу и увидели лежащего на земле сына со сломанной ногой. Родители винят во всем администрацию, которая не сделала безопасным балкон. В отеле говорят, что взрослые гости были пьяными и пытались скрыть произошедшее ЧП», — сказано в сообщении.

Фото: ТГ канал don_mash