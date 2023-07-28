Уголовное дело возбуждено по факту ракетной атаки ВСУ по Таганрогу

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
По факту атаки на территорию Ростовской области со стороны Украины возбуждено уголовное дело.
По данным СКР, вооруженные формирования со стороны Украины 28 июля 2023 года осуществили ракетную атаку на город Таганрог. При этом ракета имела высокие поражающие свойства.
В результате этой атаки были ранены 13 мирных жителей, также пострадали дома и административные здания. Главное следственное управление СК России проводит расследование и все необходимые экспертизы. СКР намерен установить конкретные подразделения ВСУ и лица из их числа, причастные к атакам на регион.
Напомним, что ВСУ предприняло две попытки ракетных атак на Ростовскую область. Обе ракеты были сбиты, в 16.00 над Таганрогом — ее осколки упали в центре города, в 17.15 в районе Азова — никто не пострадал. О том, что сейчас творится на улицах Таганрога после атаки ВСУ, читайте в материале RostovGazeta.