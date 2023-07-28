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Уголовное дело возбуждено по факту ракетной атаки ВСУ по Таганрогу

28 июля 2023, 17:17
Фото: rostovgazeta.ru
Уголовное дело возбуждено по факту ракетной атаки ВСУ по Таганрогу
По факту ракетной атаки украинской стороной на город Таганрог в Ростовской области Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по признакам террористического акта, сообщили в ведомстве.

По факту атаки на территорию Ростовской области со стороны Украины возбуждено уголовное дело.

По данным СКР, вооруженные формирования со стороны Украины 28 июля 2023 года осуществили ракетную атаку на город Таганрог. При этом ракета имела высокие поражающие свойства.

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В результате этой атаки были ранены 13 мирных жителей, также пострадали дома и административные здания. Главное следственное управление СК России проводит расследование и все необходимые экспертизы. СКР намерен установить конкретные подразделения ВСУ и лица из их числа, причастные к атакам на регион.

Фото: rostovgazeta.ru

Напомним, что ВСУ предприняло две попытки ракетных атак на Ростовскую область. Обе ракеты были сбиты, в 16.00 над Таганрогом — ее осколки упали в центре города, в 17.15 в районе Азова — никто не пострадал. О том, что сейчас творится на улицах Таганрога после атаки ВСУ, читайте в материале RostovGazeta.

#Атаки ВСУ ракетами в Таганроге и Азове 28 июля
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