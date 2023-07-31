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В Ростове-на-Дону огласили приговор бизнесмену Александру Исюку по делу банды Цапков

31 июля 2023, 06:50
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону огласили приговор бизнесмену по делу банды Цапков
В Ростове-на-Дону огласили приговор бизнесмену Александру Исюку, которому вменяли ложный донос и мошенничество, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Ранее Исюк заявил, что у него вымогали 70 миллионов рублей члены банды Цапок. Тогда возбудили уголовное дело, но в 2021 году его прекратили

А позже сам бизнесмен стал фигурантом уголовного дела, которое теперь дошло до суда.

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«Исюк признан виновным в совершении преступлений, ему назначено наказание в виде 6,5 года заключения. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что отбывать наказание сужденный будет в колонии общего режима.

Что касается банды Цапков, то она существовала несколько лет. Фигуранты занимались убийствами людей.

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