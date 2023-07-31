В Ростове-на-Дону огласили приговор бизнесмену Александру Исюку по делу банды Цапков

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Ранее Исюк заявил, что у него вымогали 70 миллионов рублей члены банды Цапок. Тогда возбудили уголовное дело, но в 2021 году его прекратили
А позже сам бизнесмен стал фигурантом уголовного дела, которое теперь дошло до суда.
«Исюк признан виновным в совершении преступлений, ему назначено наказание в виде 6,5 года заключения. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что отбывать наказание сужденный будет в колонии общего режима.
Что касается банды Цапков, то она существовала несколько лет. Фигуранты занимались убийствами людей.