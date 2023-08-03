rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Изображение материала

Эксперты объяснили, почему за 10 лет российский рубль подешевел в три раза

3 августа 2023, 07:00
Фото: 1MI
Эксперты объяснили, почему за 10 лет российский рубль подешевел в три раза
В августе 2013 года доллар стоил 33,1 рубля, с тех пор курс увеличился в три раза. Портал «Новые Известия» рассказал, почему чиновники не пытаются спасти отечественную валюту и российскую экономику.

Корреспондент издания напомнил, что за последние 10 лет россияне пережили четыре серьезных девальвации рубля в 2014, 2016, марте 2022 и летом 2023 года. Однако если первые три кризиса «встряхнули» рубль, позволив ему вернуться к относительно прежним значениям, то в этом году вот уже месяц россияне могут приобрести доллар не меньше чем за 90 рублей. Это негативно влияет как на население, так и на бизнес, снижая покупательную способность обеих сторон.

Глава Минфина Антон Силуанов объясняет это явление сокращением выручки от экспорта и ростом расходов на импорт, а также востребованностью валюты у россиян, отдыхающих летом за рубежом.

Однако статистика по торговому балансу опровергает эти доводы профицитом торгового баланса, который держится на той же отметке, что в апреле 2020 года. Тогда доллар можно было приобрести примерно за 73 рубля.

Чиновники пытаются объяснить это явление падением цен на нефть, однако и у этой версии есть пробелы: даже в «черный понедельник» 15 декабря 2014 года катастрофическое падение нацвалюты произошло при стабильных ценах на баррель нефти. Директора по макроэкономическим исследованиям ВШЭ и бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко считает, что в тот день причиной падения рубля стала скупка валюты компанией «Роснефть», которая занималась выплатой внешнего долга и искала пути дополнительного заработка, пока Центробанк бездействовал, отказавшись от валютных интервенций.

бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко считает, что в тот день причиной падения рубля стала скупка валюты компанией «Роснефть»,бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко считает, что в тот день причиной падения рубля стала скупка валюты компанией «Роснефть»,
бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко считает, что в тот день причиной падения рубля стала скупка валюты компанией «Роснефть»,
Фото: 1MI
Падение курса рубля может привести к подорожанию автомобилей в России на 15% и более
Узнать подробнее

Тогда ЦБ во главе с Эльвирой Набиуллиной принял решение отказаться от таргетирования курса рубля и поддержания его в заданных значениях под предлогом защиты рынка от спекуляций. Тогда это позволило доллару вырасти практически на 25% за месяц — с 38 до 46,8 рубля, а после отказа от контроля за курсом -до 80 рублей.

С тех пор постоянное увеличение обменного курса рубля и нестабильность отечественной валюты стали для россиян обыденностью, а Минфин отказался каким-либо образом влиять на курс.

Вместе с этим в 2022 году министр экономразвития Максим Решетников заявил, что крепкий рубль создаст только дополнительные проблемы для импорта и экспорта, поскольку между российскими компаниями возникнет излишняя конкуренция.

Еще одну выгоду от низкой стоимости валюты объяснил девять лет назад президент Владимир Путин, который напомнил, что бюджет рассчитывается в рублях, а потому для увеличения его доходности выгодно продавать товары за доллары при слабой внутренней валюте страны.

«Мы раньше продавали товар, который стоил один доллар, а получали за него 32 рубля. А теперь товар продали на доллар, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились», — цитирует президента издание.

Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились», — цитирует президента издание.Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились», — цитирует президента издание.
Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились», — цитирует президента издание.
Фото: Midjourney

Эксперты считают исполнение бюджета главной причиной происходящего с рублем, отмечая, что чиновники ради «красивых цифр» в бюджете забывают, что девальвация приводит к росту инфляции, росту расходов на пособия, зарплаты, кредитов и другие траты, необходимые для поддержки населения. Однако доходы бюджета и правильную отчетность ставят выше, чем благосостояние населения, и в ближайшее время, по мнению автора, никто этот подход менять не собирается.

Читайте также:
Эксперты Сбербанка рассказали, как изменится курс рубля и доллара после 25 маяЭксперты рассказали о курсе рубля после 24 февраляЦентробанк России проведет валютные интервенции для поддержания курса рубля
#Надежда Пустяк#Цены#Курс доллара в Ростове#Курсы валют#Экономика
Подпишитесь
В Ростовской области пьяные купальщицы нападают на спасателей, пока рушатся дома
Вчера, 15:28
В Ростове юные девушки начали продавать девственность за десятки тысяч долларов
Вчера, 15:25
Экс-владельца Ростовводоканала Светлицкого признали банкротом из-за долга в 6 млрд
Вчера, 14:54
Ростовский юрист рассказал о штрафах за превышение скорости на электросамокате
Вчера, 14:03
Цыгане устроили «магическую атаку» в Батайске, но проиграли
Вчера, 11:20
Ростовчанка рассказала, что происходит в спортклубе XFIT на Коммунистическом
Вчера, 10:33