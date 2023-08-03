Эксперты объяснили, почему за 10 лет российский рубль подешевел в три раза

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
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Updated Сегодня, 07:02
Корреспондент издания напомнил, что за последние 10 лет россияне пережили четыре серьезных девальвации рубля в 2014, 2016, марте 2022 и летом 2023 года. Однако если первые три кризиса «встряхнули» рубль, позволив ему вернуться к относительно прежним значениям, то в этом году вот уже месяц россияне могут приобрести доллар не меньше чем за 90 рублей. Это негативно влияет как на население, так и на бизнес, снижая покупательную способность обеих сторон.
Глава Минфина Антон Силуанов объясняет это явление сокращением выручки от экспорта и ростом расходов на импорт, а также востребованностью валюты у россиян, отдыхающих летом за рубежом.
Однако статистика по торговому балансу опровергает эти доводы профицитом торгового баланса, который держится на той же отметке, что в апреле 2020 года. Тогда доллар можно было приобрести примерно за 73 рубля.
Чиновники пытаются объяснить это явление падением цен на нефть, однако и у этой версии есть пробелы: даже в «черный понедельник» 15 декабря 2014 года катастрофическое падение нацвалюты произошло при стабильных ценах на баррель нефти. Директора по макроэкономическим исследованиям ВШЭ и бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко считает, что в тот день причиной падения рубля стала скупка валюты компанией «Роснефть», которая занималась выплатой внешнего долга и искала пути дополнительного заработка, пока Центробанк бездействовал, отказавшись от валютных интервенций.
Тогда ЦБ во главе с Эльвирой Набиуллиной принял решение отказаться от таргетирования курса рубля и поддержания его в заданных значениях под предлогом защиты рынка от спекуляций. Тогда это позволило доллару вырасти практически на 25% за месяц — с 38 до 46,8 рубля, а после отказа от контроля за курсом -до 80 рублей.
С тех пор постоянное увеличение обменного курса рубля и нестабильность отечественной валюты стали для россиян обыденностью, а Минфин отказался каким-либо образом влиять на курс.
Вместе с этим в 2022 году министр экономразвития Максим Решетников заявил, что крепкий рубль создаст только дополнительные проблемы для импорта и экспорта, поскольку между российскими компаниями возникнет излишняя конкуренция.
Еще одну выгоду от низкой стоимости валюты объяснил девять лет назад президент Владимир Путин, который напомнил, что бюджет рассчитывается в рублях, а потому для увеличения его доходности выгодно продавать товары за доллары при слабой внутренней валюте страны.
«Мы раньше продавали товар, который стоил один доллар, а получали за него 32 рубля. А теперь товар продали на доллар, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились», — цитирует президента издание.
Эксперты считают исполнение бюджета главной причиной происходящего с рублем, отмечая, что чиновники ради «красивых цифр» в бюджете забывают, что девальвация приводит к росту инфляции, росту расходов на пособия, зарплаты, кредитов и другие траты, необходимые для поддержки населения. Однако доходы бюджета и правильную отчетность ставят выше, чем благосостояние населения, и в ближайшее время, по мнению автора, никто этот подход менять не собирается.