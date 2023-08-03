Эксперты объяснили, почему за 10 лет российский рубль подешевел в три раза

Корреспондент издания напомнил, что за последние 10 лет россияне пережили четыре серьезных девальвации рубля в 2014, 2016, марте 2022 и летом 2023 года. Однако если первые три кризиса «встряхнули» рубль, позволив ему вернуться к относительно прежним значениям, то в этом году вот уже месяц россияне могут приобрести доллар не меньше чем за 90 рублей. Это негативно влияет как на население, так и на бизнес, снижая покупательную способность обеих сторон.