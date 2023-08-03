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В Ростовской области провели проверку после жалобы на воду с червями

3 августа 2023, 12:25
Фото: clati.ru
В Ростовской области провели проверку после жалобы на воду с червями
В Ростовской области не подтвердилась информация о поступающей местным жителям воде с червями, следует из результатов проверки.

Эта история началась с сообщения в соцсетях, в котором автор пожаловался на маленьких красных червей, якобы обнаруженных в набранной из-под крана воде. Говорилось, будто это творится в станице Кагальник Азовского района.

Непонятно, почему местный житель не обратился к коммунальщикам, а решил жаловаться в соцсетях, но реакция последовала сразу же. С ним связались, после чего приехали представители УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения, являющегося ресурсоснабжающей организацией в станице.

Во время осмотра никаких микроорганизмов, а тем более червей, не обнаружили. Зато выяснилось, что вода поступает от места врезки в трубу ПНД по стальной трубе, имеющей высокую степень износа.

Добавим, что в администрацию Азовского района от других жителей жалобы на подобные проблемы не поступали.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Проверка#Жалоба#Недостоверная информация#Вода с червями#Соцсети#Коммунальщики#Ресурсоснабжающая организация#Трубы#Износ
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