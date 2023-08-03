В Ростовской области провели проверку после жалобы на воду с червями

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Эта история началась с сообщения в соцсетях, в котором автор пожаловался на маленьких красных червей, якобы обнаруженных в набранной из-под крана воде. Говорилось, будто это творится в станице Кагальник Азовского района.
Непонятно, почему местный житель не обратился к коммунальщикам, а решил жаловаться в соцсетях, но реакция последовала сразу же. С ним связались, после чего приехали представители УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения, являющегося ресурсоснабжающей организацией в станице.
Во время осмотра никаких микроорганизмов, а тем более червей, не обнаружили. Зато выяснилось, что вода поступает от места врезки в трубу ПНД по стальной трубе, имеющей высокую степень износа.
Добавим, что в администрацию Азовского района от других жителей жалобы на подобные проблемы не поступали.