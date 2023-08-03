В Ростовской области провели проверку после жалобы на воду с червями

Непонятно, почему местный житель не обратился к коммунальщикам, а решил жаловаться в соцсетях, но реакция последовала сразу же. С ним связались, после чего приехали представители УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения, являющегося ресурсоснабжающей организацией в станице.



Во время осмотра никаких микроорганизмов, а тем более червей, не обнаружили. Зато выяснилось, что вода поступает от места врезки в трубу ПНД по стальной трубе, имеющей высокую степень износа.