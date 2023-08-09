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В Ростове-на-Дону запустят интернет-сервис для выявления фейков

9 августа 2023, 14:14
Фото: Midjourney
В Ростове-на-Дону запустят интернет-сервис для выявления фейков
В Ростове-на-Дону появится сервис, который на основе данных информационных агентств научится определять фейки, сообщают СМИ.

По информации Don-tr, онлайн-сервис сможет обучаться на основе работы информационных агентств и нейросетей. Это позволит уменьшить время проверки достоверности новостей и выявить фейковые сообщения. Основная задача этого стартапа заключается в создании качественного инструмента для факт-чекинга для бизнеса и журналистов.

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«Основу самого сервиса составляет исследование студентов. Вначале оно было теоретическое, но потом удалось получить грант и провести несколько фокус-групп с потенциальными пользователями сервиса. Это были журналисты, PR-специалисты, исследователи — люди, которые каждый день сталкиваются с фейк-новостями», — сказано в сообщении.

Однако пока нет определенной даты запуска сервиса.

Ранее фейком оказалась информация о гибели человека во время мятежа в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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