В Ростове-на-Дону запустят интернет-сервис для выявления фейков

«Основу самого сервиса составляет исследование студентов. Вначале оно было теоретическое, но потом удалось получить грант и провести несколько фокус-групп с потенциальными пользователями сервиса. Это были журналисты, PR-специалисты, исследователи — люди, которые каждый день сталкиваются с фейк-новостями», — сказано в сообщении.