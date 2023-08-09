В Ростове-на-Дону запустят интернет-сервис для выявления фейков

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
По информации Don-tr, онлайн-сервис сможет обучаться на основе работы информационных агентств и нейросетей. Это позволит уменьшить время проверки достоверности новостей и выявить фейковые сообщения. Основная задача этого стартапа заключается в создании качественного инструмента для факт-чекинга для бизнеса и журналистов.
«Основу самого сервиса составляет исследование студентов. Вначале оно было теоретическое, но потом удалось получить грант и провести несколько фокус-групп с потенциальными пользователями сервиса. Это были журналисты, PR-специалисты, исследователи — люди, которые каждый день сталкиваются с фейк-новостями», — сказано в сообщении.
Однако пока нет определенной даты запуска сервиса.
Ранее фейком оказалась информация о гибели человека во время мятежа в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.