Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Напомним, что в конце июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прибыл на военной технике в Ростов. Российские власти назвали это вооруженным мятежом, но ситуацию удалось разрешить мирно.
Теперь в Сети появилась информация, что жена и дочь якобы погибшего во время мятежа жителя Ростова не могут получить помощь от государства. Но эта информация оказалась ложью.
«Гибель гражданских в тот день не зафиксирована. Регистрация смерти некоего Савельева Виктора органами ЗАГС РФ не осуществлялась, ровно как и брака», — пишет канал.
Отмечается, что в администрацию города, фонд «Защитники Отечества», минтруда области никаких обращений не было.