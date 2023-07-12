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Фейком оказалась информация о гибели человека во время мятежа в Ростове-на-Дону

12 июля 2023, 12:26
Фото: rostovgazeta.ru
Фейком оказалась информация о гибели человека во время мятежа в Ростове-на-Дону
Распространяемая информация о гибели мужчины во время вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону оказалась фейком, сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Ростов».

Напомним, что в конце июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прибыл на военной технике в Ростов. Российские власти назвали это вооруженным мятежом, но ситуацию удалось разрешить мирно.

Теперь в Сети появилась информация, что жена и дочь якобы погибшего во время мятежа жителя Ростова не могут получить помощь от государства. Но эта информация оказалась ложью.

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«Гибель гражданских в тот день не зафиксирована. Регистрация смерти некоего Савельева Виктора органами ЗАГС РФ не осуществлялась, ровно как и брака», — пишет канал.

Отмечается, что в администрацию города, фонд «Защитники Отечества», минтруда области никаких обращений не было.

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