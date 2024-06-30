Мирное разрешение

Фейком оказалась информация о гибели человека во время мятежа в Ростове-на-Дону

Распространяемая информация о гибели мужчины во время вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону оказалась фейком, сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Ростов».