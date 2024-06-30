Мирное разрешение

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Июнь
Ростовский предприниматель заплатит штраф «Союзмультфильму» за Чебурашку
30 июня, 16:21
Апрель
В Ростове задержали мужчину укравшего гуманитарную помощь у вдовы Моторолы
В Ростове задержали вора, похитившего гуманитарный груз у вдовы ополченца Арсена Павлова, сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на собственный источник.
19 апреля, 18:18
Август 2023
Водители перекрыли дорогу, чтобы устроить драку в Ростове-на-Дону днем 3 августа
4 августа 2023, 05:03
Июль 2023
Фейком оказалась информация о гибели человека во время мятежа в Ростове-на-Дону
Распространяемая информация о гибели мужчины во время вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону оказалась фейком, сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Ростов».
12 июля 2023, 12:26

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