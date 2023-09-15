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Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Ростовчане смогут выбрать самую красивую офисную сотрудницу

Ростовчане смогут выбрать самую красивую офисную сотрудницу

15 сентября 2023, 07:27
Фото: Midjourney
Ростовчане смогут выбрать самую красивую офисную сотрудницу
Жители Ростова-на-Дону смогут поддержать участниц конкурса «Мисс Офис — 2023», сообщили организаторы.

Сейчас можно проголосовать за участниц полуфинала, это необходимо сделать в период с 18 сентября по 9 октября. Отдать свой голос можно за троих понравившихся участниц.

После этого в конкурсе останутся 30 девушек, имена которых станут известны 10 октября. А далее следует финальный этап, который состоится 25 ноября в Москве.

Как сложилась судьба участниц конкурса красоты «Мисс Офис» из Ростовской области
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Фото: «Мисс Офис — 2023»
Фото: «Мисс Офис — 2023»
Фото: «Мисс Офис — 2023»

Отмечается, что всех участниц финального этапа будут ждать призы, в том числе украшения, косметические наборы и путешествия. Сам конкурс учредили еще в 2010 году и он стал международным.

В этом году главным призом будут три миллиона рублей. Претендентками на победу в том числе стали три девушки из Ростова-на-Дону.

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