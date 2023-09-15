Ростовчане смогут выбрать самую красивую офисную сотрудницу

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
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Updated Сегодня, 07:29
Сейчас можно проголосовать за участниц полуфинала, это необходимо сделать в период с 18 сентября по 9 октября. Отдать свой голос можно за троих понравившихся участниц.
После этого в конкурсе останутся 30 девушек, имена которых станут известны 10 октября. А далее следует финальный этап, который состоится 25 ноября в Москве.
Отмечается, что всех участниц финального этапа будут ждать призы, в том числе украшения, косметические наборы и путешествия. Сам конкурс учредили еще в 2010 году и он стал международным.
В этом году главным призом будут три миллиона рублей. Претендентками на победу в том числе стали три девушки из Ростова-на-Дону.
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