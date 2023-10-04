В Ботаническом саду Ростова высадят около ста уникальных сортов сирени

Организация объявила, что в четверг, 5 октября, с 10.00 до 12.00 мск в Ботаническом саду проведут работы по высадке новых сортов сирени. Работами по посадке будет руководить кандидат химических наук, дизайнер и специалист по выращиванию сирени и роз Людмила Виноградова.