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В Ботаническом саду Ростова высадят около ста уникальных сортов сирени

В Ботаническом саду Ростова высадят около ста уникальных сортов сирени

4 октября 2023, 06:46
Фото: 1MI
В Ботаническом саду Ростова высадят около ста уникальных сортов сирени
В Ботаническом саду в Ростове 5 октября планируют высадить около 100 сортов сирени, об этом сообщили в пресс-службе Ботанического сада.

Организация объявила, что в четверг, 5 октября, с 10.00 до 12.00 мск в Ботаническом саду проведут работы по высадке новых сортов сирени. Работами по посадке будет руководить кандидат химических наук, дизайнер и специалист по выращиванию сирени и роз Людмила Виноградова.

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По завершению работ территорию Ботанического сада украсят кусты сирени сортов «Михайло Ломоносов», «Вечерняя Москва», «Оля», «Милосердие», «День Победы» и сорта, выведенные французскими селекционерами.

Ранее ростовчане пожаловались на нехватку деревьев в центре города.

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