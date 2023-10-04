В Ботаническом саду Ростова высадят около ста уникальных сортов сирени

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Организация объявила, что в четверг, 5 октября, с 10.00 до 12.00 мск в Ботаническом саду проведут работы по высадке новых сортов сирени. Работами по посадке будет руководить кандидат химических наук, дизайнер и специалист по выращиванию сирени и роз Людмила Виноградова.
По завершению работ территорию Ботанического сада украсят кусты сирени сортов «Михайло Ломоносов», «Вечерняя Москва», «Оля», «Милосердие», «День Победы» и сорта, выведенные французскими селекционерами.
Ранее ростовчане пожаловались на нехватку деревьев в центре города.