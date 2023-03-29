Posted Сегодня, 17:50
Published Сегодня, 17:50
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Updated Сегодня, 17:53
8 апреля в Ростове пройдет День древонасаждения. В городе планируют заложить несколько новых аллей. Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко напомнил, что в городе уже есть Аллея чемпионов и Аллея отцов. В этом году хотят открыть Аллею, посвященную важным историческим событиям, и Аллею врачей.
Последняя будет находиться в парке 1 Мая. В аллее врачей хотят высадить 40 кустов сирени. В центральной аллее парка планируют высадку каштанов.
Также сити-менеджер рассказал, что в Левобережном парке появится Аллея заслуженных учителей России, а в Пролетарском районе — Аллея наставников.
Ранее сообщалось, что в начале апреля в парке Вити Черевичкина в Ростове пройдет традиционная ярмарка цветов «Весенний сад».