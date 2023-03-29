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Published Сегодня, 17:50

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Аллею врачей высадят в Ростове из кустов сирени

29 марта 2023, 17:50
Фото: 1MI
В Аллее врачей в Ростове высадят кусты сирени

Кусты сирени высадят в Ростове на Аллее врачей 8 апреля

В Аллее врачей высадят 40 кустов сирени, рассказал сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.

8 апреля в Ростове пройдет День древонасаждения. В городе планируют заложить несколько новых аллей. Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко напомнил, что в городе уже есть Аллея чемпионов и Аллея отцов. В этом году хотят открыть Аллею, посвященную важным историческим событиям, и Аллею врачей.

Последняя будет находиться в парке 1 Мая. В аллее врачей хотят высадить 40 кустов сирени. В центральной аллее парка планируют высадку каштанов.

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Также сити-менеджер рассказал, что в Левобережном парке появится Аллея заслуженных учителей России, а в Пролетарском районе — Аллея наставников.

Ранее сообщалось, что в начале апреля в парке Вити Черевичкина в Ростове пройдет традиционная ярмарка цветов «Весенний сад».

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