8 апреля в Ростове пройдет День древонасаждения. В городе планируют заложить несколько новых аллей. Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко напомнил, что в городе уже есть Аллея чемпионов и Аллея отцов. В этом году хотят открыть Аллею, посвященную важным историческим событиям, и Аллею врачей.