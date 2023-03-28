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Власти Ростова пообещали вернуться к благоустройству парка на Вересаева этим летом

28 марта 2023, 06:50
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова пообещали вернуться к благоустройству парка на Вересаева этим летом
Проект благоустройства парка на Вересаева в Ростове актуализируют летом этого года, сообщили в администрации города.

Проектно-сметную документацию по благоустройству парка на улице Вересаева в Ростове власти актуализируют до 30 июня этого года. В последний раз ее проверяли в конце 2021 года. Однако из-за санкций и кризиса стоимость материалов и оборудования изменилась. Ее необходимо подкорректировать. После этого власти ожидают, что проект одобрит Госэкспертиза.

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Как пишет «РБК Ростов», вопросом финансирования благоустройства парка чиновники займутся после актуализации проекта. Инвестор, который сможет выполнить работы, пока неизвестен.

Напомним, благоустройство парка на улице Вересаева стало объектом политического скандала в регионе. В этом году экс-министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер был признан виновным в превышении должностных полномочий. Преступление он совершил при перечислении денег на благоустройство парка на улице Вересаева и парка в городе Зверево.

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