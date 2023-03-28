Проектно-сметную документацию по благоустройству парка на улице Вересаева в Ростове власти актуализируют до 30 июня этого года. В последний раз ее проверяли в конце 2021 года. Однако из-за санкций и кризиса стоимость материалов и оборудования изменилась. Ее необходимо подкорректировать. После этого власти ожидают, что проект одобрит Госэкспертиза.