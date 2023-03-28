Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
Проектно-сметную документацию по благоустройству парка на улице Вересаева в Ростове власти актуализируют до 30 июня этого года. В последний раз ее проверяли в конце 2021 года. Однако из-за санкций и кризиса стоимость материалов и оборудования изменилась. Ее необходимо подкорректировать. После этого власти ожидают, что проект одобрит Госэкспертиза.
Как пишет «РБК Ростов», вопросом финансирования благоустройства парка чиновники займутся после актуализации проекта. Инвестор, который сможет выполнить работы, пока неизвестен.
Напомним, благоустройство парка на улице Вересаева стало объектом политического скандала в регионе. В этом году экс-министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер был признан виновным в превышении должностных полномочий. Преступление он совершил при перечислении денег на благоустройство парка на улице Вересаева и парка в городе Зверево.