Замглавы райадминистрации в Ростовской области принял ремонт, который не проводили

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В июне 2021 года в поселке Шаповаловка потребовалось восстановить систему водоснабжения, для чего заключили муниципальный контракт. Он предусматривал проведение капитального ремонта за 450 тысяч рублей.
Через некоторое время заказчик, которым выступала районная администрация, подписал акт приема работ. А бизнесмен получил положенные ему деньги за ремонт.
Однако позже провели экспертизу, показавшую, что работы никто не проводил. А в ремонт не вложили ни копейки, что теперь и стало причиной уголовного преследования.
«По адресам жительства и работы фигуранта оперативники ФСБ России и следователи СУ СК России по Ростовской области провели обыски», — уточнили в управлении.
Ранее мошенники в Ростовской области придумали новую схему обмана по номеру телефона.