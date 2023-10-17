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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Замглавы райадминистрации в Ростовской области принял ремонт, который не проводили

Замглавы райадминистрации в Ростовской области принял ремонт, который не проводили

17 октября 2023, 12:18
Фото: 1MI
Замглавы райадминистрации в Ростовской области принял ремонт, который не проводили

Замглавы Обливского района уличили в махинациях на 450 тыс рублей

В Ростовской области заместитель главы администрации Обливского района Ростовской области стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, сообщили в региональном УФСБ.

В июне 2021 года в поселке Шаповаловка потребовалось восстановить систему водоснабжения, для чего заключили муниципальный контракт. Он предусматривал проведение капитального ремонта за 450 тысяч рублей.

Через некоторое время заказчик, которым выступала районная администрация, подписал акт приема работ. А бизнесмен получил положенные ему деньги за ремонт.

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Однако позже провели экспертизу, показавшую, что работы никто не проводил. А в ремонт не вложили ни копейки, что теперь и стало причиной уголовного преследования.

«По адресам жительства и работы фигуранта оперативники ФСБ России и следователи СУ СК России по Ростовской области провели обыски», — уточнили в управлении.

Ранее мошенники в Ростовской области придумали новую схему обмана по номеру телефона.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мошенники#Водоснабжение#Уголовное дело#Экспертиза#Капитальный ремонт#Превышение полномочий
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