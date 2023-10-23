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Posted 23 октября, 17:21

Published 23 октября, 17:21

Modified 23 октября, 17:23

Updated 23 октября, 17:23

Появилось видео допроса убийцы семьи из четырех человек в Новошахтинске

Появилось видео допроса убийцы семьи из четырех человек в Новошахтинске

23 октября 2023, 17:21
Фото: СУ СК Ростовской области
Появилось видео допроса убийцы семьи из четырех человек в Новошахтинске
Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве четырех человек, включая ребенка, в Новошахтинске, сообщили в СУ СК Ростовской области.

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Новошахтинска Дениса Машонского. Летом 2022 года он напал на дом своих знакомых, с ними у мужчины были неприязненные отношения. Машонский жестоко расправился с тремя взрослыми и даже двухлетним мальчиком. Выжить смогла только 4-летняя девочка, нападавший выстрелил ей в голову и ударил в горло ножом.

Во время допросов Машонский не отпирался от содеянного. Он подробно рассказал следователям, как расправился со своими жертвами.

Появилось видео допроса убийцы семьи из четырех человек в Новошахтинске
Видео: СУ СК Ростовской области

Эксперты установили, что убийство Машонский совершал под действием наркотиков. Однако он оказался вменяемым и психически здоровым — во время расправы он отдавал себе отчет в том, что делает.

Теперь громкое дело рассмотрит суд.

Убийство семьи в Новошахтинске произвело большой общественный резонанс. Единственную выжившую в результате трагедии девочку к себе в семью забрали дядя и тетя.

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