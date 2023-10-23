Появилось видео допроса убийцы семьи из четырех человек в Новошахтинске

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Новошахтинска Дениса Машонского. Летом 2022 года он напал на дом своих знакомых, с ними у мужчины были неприязненные отношения. Машонский жестоко расправился с тремя взрослыми и даже двухлетним мальчиком. Выжить смогла только 4-летняя девочка, нападавший выстрелил ей в голову и ударил в горло ножом.