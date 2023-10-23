Появилось видео допроса убийцы семьи из четырех человек в Новошахтинске

Posted 23 октября, 17:21
Published 23 октября, 17:21
Modified 23 октября, 17:23
Updated 23 октября, 17:23
В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Новошахтинска Дениса Машонского. Летом 2022 года он напал на дом своих знакомых, с ними у мужчины были неприязненные отношения. Машонский жестоко расправился с тремя взрослыми и даже двухлетним мальчиком. Выжить смогла только 4-летняя девочка, нападавший выстрелил ей в голову и ударил в горло ножом.
Во время допросов Машонский не отпирался от содеянного. Он подробно рассказал следователям, как расправился со своими жертвами.
Эксперты установили, что убийство Машонский совершал под действием наркотиков. Однако он оказался вменяемым и психически здоровым — во время расправы он отдавал себе отчет в том, что делает.
Теперь громкое дело рассмотрит суд.
Убийство семьи в Новошахтинске произвело большой общественный резонанс. Единственную выжившую в результате трагедии девочку к себе в семью забрали дядя и тетя.