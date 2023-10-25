«Норникель» запустил крупнейший в России экопроект стоимостью 180 млрд рублей

Posted 25 октября, 14:43
Published 25 октября, 14:43
Modified 25 октября, 14:43
Updated 25 октября, 14:43
Задача проекта состоит в радикальном сокращении количества выбросов диоксида серы в Норильске и поддержании чистоты воздуха в этом городе, пишет kp.ru.
Представители пресс-службы «Норникеля» сообщили, что стройка продолжалась более трех лет. Ее главной транспортной артерией стал Севморпуть — именно по этому каналу с использованием ледокольной проводки осуществлялась доставка оборудования и материалов. Теперь в Норильске появился еще один завод, площадь которого сопоставима с 7 футбольными полями. Для стабильной работы этого объекта создано около 500 рабочих мест.
В процессе реализации проекта компания столкнулась с ограничениями, поскольку зарубежные предприятия отказались поставлять в Россию критически значимое оборудование. Однако при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ «Норникелю» удалось найти альтернативных производителей и поставщиков. Таким образом, доля оборудования, которое было произведено в России или дружественных государствах, превысила 90 процентов.
Отметим, что ежегодно выбросы диоксида серы норильскими металлургическими заводами в совокупности достигают 1,8 млн тонн. Флагманский экопроект компании не только входит в российский федпроект «Чистый воздух» — он является самым крупным его мероприятием. Ввод в эксплуатацию объекта на НМЗ будет осуществляться в несколько этапов. Выход проекта на технологические показатели позволит выполнить требования законодательства, которые предусматривают снижение в следующем году количества выбросов вредных веществ в Норильске не менее чем на 20 процентов. По плану в 2025 году объемы выбросов диоксида серы городскими металлургическими предприятиями будут на 45 процентов ниже по сравнению с уровнем базового 2015 года.
Как рассказал президент «Норникеля» Владимир Потанин, в течение нескольких десятков лет Норильский комбинат был источником загрязнения атмосферы в Арктике. Предприятие было основано в тридцатые годы прошлого века, и до недавнего времени состояние окружающей среды не было его приоритетом. К тому же не существовало соответствующих технологий.
«Когда наша команда пришла к управлению компанией, мы приняли решение кардинально изменить ситуацию с экологией. Сегодня мы запускаем первую очередь программы на Надеждинском заводе», — прокомментировал Владимир Потанин.
При этом он отметил, что это всероссийский проект, который оказывает влияние на весь Арктический регион.
Для предприятия запуск программы символизирует выполнение своих обязательств прежде всего перед горожанами, подытожил президент «Норникеля».