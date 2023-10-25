«Норникель» запустил крупнейший в России экопроект стоимостью 180 млрд рублей

Отметим, что ежегодно выбросы диоксида серы норильскими металлургическими заводами в совокупности достигают 1,8 млн тонн. Флагманский экопроект компании не только входит в российский федпроект «Чистый воздух» — он является самым крупным его мероприятием. Ввод в эксплуатацию объекта на НМЗ будет осуществляться в несколько этапов. Выход проекта на технологические показатели позволит выполнить требования законодательства, которые предусматривают снижение в следующем году количества выбросов вредных веществ в Норильске не менее чем на 20 процентов. По плану в 2025 году объемы выбросов диоксида серы городскими металлургическими предприятиями будут на 45 процентов ниже по сравнению с уровнем базового 2015 года.