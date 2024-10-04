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Красноярский край

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2024
Жители Ростова-на-Дону начали массово скупать землю под строительство домов
В Ростовской области зафиксировали увеличение спроса на рынке продажи земли. За год он вырос на 27%, сообщают «Авито Недвижимость» и «Авито Услуги».
4 октября, 17:30
В Ростовской области нашли место, где можно загадать желание
Ростовская область вошла в десяток регионов России, где можно загадать желание. Уникальное место расположено в станице Старочеркасской Аксайского района.
23 сентября, 20:05
Впервые ДГТУ провел всероссийскую студенческую олимпиаду «Я — профессионал»
1 апреля, 15:24
2023
«Норникель» запустил крупнейший в России экопроект стоимостью 180 млрд рублей
25 октября 2023, 14:43
В Ростовской области жители мерзнут и борются с тревожностью и БПЛА
10 октября 2023, 17:57
Ростовская область не попала в топ-20 регионов с нормальным рынком труда
28 августа 2023, 12:35

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