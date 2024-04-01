Впервые ДГТУ провел всероссийскую студенческую олимпиаду «Я — профессионал»

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
— Для нас как опорного вуза Ростовской области важно и почетно стать площадкой для проведения олимпиады столь высокого уровня. Надеюсь, что многие из участников, несмотря на то, что они приехали к нам из разных, иногда отдаленных территорий России, станут нашими обучающимися, — подчеркнул начальник управления профессиональной ориентации и поддержки талантливой молодежи Юрий Бондаренко. — Победители получат крупные денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру вузов страны и смогут пройти стажировку в крупных российских компаниях.
Изъявили желание участвовать в олимпиаде 9 855 студентов со всей страны. В отборочном туре приняли участие более 600 студентов бакалавриата и магистратуры, и только 227 из них были допущены к заключительному этапу.
В ДГТУ по направлению «Агропромышленный комплекс (Агроинженерия)» выполнили олимпиадные работы 34 обучающихся бакалавриата, специалитета и магистратуры. Они представляли такие регионы Российской Федерации, как Москва, Санкт-Петербург, Приморский край, Красноярский край, Башкирия, Амурская, Кемеровская, Воронежская и Ростовская области. От ДГТУ также был участник — магистрант первого года обучения Владислав Якубов.
— Приятно представлять ДГТУ, для меня это большая честь и, вместе с тем, ответственность, — заметил Владислав Якубов. — Главное, конечно, участие. Но победить все равно хочется.
Олимпиадные состязания заключительного этапа включали в себя теоретическую и практическую части. Разработаны задания факультетом «Агропромышленный» совместно с партнерами: Южным научным центром Российской академии наук, Агротехнологическим холдингом «Бизон», Аграрным научным центром «Донской», Агрохолдингом «Степь». Информационным партнером события стал международный холдинг «ЕвроМедиа».
— Факультет «Агропромышленный» отвечал за образовательную программу, создание тестов и связь с партнерами, — рассказал декан факультета «Агропромышленный» Дмитрий Рудой. — Весь образовательный блок был согласован с предприятиями, которые выступили в качестве экспертов при составлении заданий. Поэтому ребята смогут за короткий промежуток времени максимально погрузиться в профессию.
Выполнив задания, все участники смогли познакомиться с опорным вузом и его возможностями в ходе экскурсии по ДГТУ.
Результаты олимпиады станут известны ориентировочно через месяц, после того как экспертная комиссия и жюри подведут итоги. Их объявят в личных кабинетах участников на сайте «Я — профессионал».