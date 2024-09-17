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ДГТУ

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2024
Мигрантов в Ростове-на-Дону начнут тестировать на знания русского языка и истории РФ
17 сентября, 14:36
Ученые из Ростова придумали способ гуманного массового уничтожения животных
11 апреля, 08:59
Ученые из Ростова придумали, как использовать медуз для лечения рака
8 апреля, 07:10
Впервые ДГТУ провел всероссийскую студенческую олимпиаду «Я — профессионал»
1 апреля, 15:24
В Ростове-на-Дону раскупают по 12 тысяч билеты на концерт Shaman
В Ростове-на-Дону стоимость билетов на концерт исполнителя Shaman достигает 12 тысяч рублей, говорится в специальном сервисе про их продаже.
31 января, 09:32
2023
Завершил работу XVII Всероссийский студенческий конкурс «PR в Ростове»
2 декабря 2023, 13:51
Закрытый аэропорт Платов в Ростове включили в рейтинг достижений страны
10 октября 2023, 11:03
2022
Аспирант ДГТУ вошел в рейтинг лучших молодых профессионалов в области ветеринарии
28 сентября 2022, 14:52

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