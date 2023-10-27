Всеволожский путепровод: почему мост в маленьком городе стал одним из лучших в России

Пожалуй, ключ к разгадке русской души следует искать в маленьких городках. Так покойно, легко и неспешно проходит в них время. Так много важных размышлений они побуждают. Только мелкие бытовые неустроенности в таких городках напрочь выбивают из колеи. К сожалению, не так часто эти проблемы решаются своевременно. Бывает, что очевидное шаги годами не принимаются или не реализуются. Но сегодня о противоположном примере. О том, как проблема была решена. Пусть этот позитивный пример вдохновит кого-то разобраться с неустроенностями в своих собственных городках.