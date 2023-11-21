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Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Предупреждающие знаки дорожного движения показывают изменения, которые ждут водителя

Какие есть дорожные знаки для водителей с пояснениями

21 ноября 2023, 09:46
Фото: 1MI
Предупреждающие знаки дорожного движения показывают изменения, которые ждут водителя

Ростовчанам пояснили значения дорожных знаков

Водители иногда путаются в дорожных знаках, поэтому им нужны пояснения для обновления своих знаний. Какие есть разрешающие и запрещающие знаки, в материале RostovGazeta.

Дорожные знаки с пояснениями

В России для пешеходов и водителей есть сразу несколько видов знаков дорожного движения, среди них:

  1. Предупреждающие знаки;
  2. Знаки приоритета;
  3. Запрещающие и ограничивающие знаки;
  4. Предписывающие знаки;
  5. Знаки особых предписаний;
  6. Информационные знаки;
  7. Знаки сервиса.

Некоторые знаки можно назвать разрешающими, так как по ним водитель понимает, что может выполнить определенные действия.

Все из них необходимо выучить, чтобы чувствовать себя уверенно на дороге и не рисковать своей безопасностью. Тем более, для каждого знака есть свои пояснения.

Что означают предупреждающие знаки

Каждый из этих знаков сообщает водителю о надвигающихся изменениях на дороге. Причем, установка такого знака заранее дает возможность подготовиться и своевременно адаптироваться к новым условиям.

В группе всего 47 знаков, из которых 36 имеют форму треугольника по бокам обрамленного красной линией. Остальные знаки представляют собой стрелки или полосы различных направлений. Важно отметить, что на каждом изображении присутствует красный цвет, так как он является наиболее заметным и бросается в глаза.

Предупреждающие дорожные знаки показывают изменения, которые ждут водителяПредупреждающие дорожные знаки показывают изменения, которые ждут водителя
Предупреждающие дорожные знаки показывают изменения, которые ждут водителя

К примеру, если в красном треугольнике нарисован трамвай, то этот знак устанавливают, чтобы предупредить водителя о наличии трамвайных путей на дороге. Часто они появляются на участках, где видимость в направлении движущегося транспорта ограничена.

Что такое знаки приоритета

Знаки приоритета определяют порядок движения транспортных средств на участках дороги с перекрестками или узкими проездами. Всего существует семь таких знаков.

К примеру, знак «Главная дорога», его чаще всего устанавливают перед перекрестком, он обозначает преимущество, которое получает автомобиль, который въезжает на перекресток.

Этот дорожный знак показывает, что водитель едет по главной дорогеЭтот дорожный знак показывает, что водитель едет по главной дороге
Этот дорожный знак показывает, что водитель едет по главной дороге
Фото: 1MI

Это значит, что он имеет право проехать первым по сравнению с другими машинами, движущимися с других направлений. Важно помнить, что при повороте налево или во время разворота нужно остановиться и пропустить транспорт, который движется навстречу.

Что такое запрещающие и ограничивающие знаки

Знаки, запрещающие или ограничивающие движение, вводят определенные ограничения для всех участников дорожного движения. Большинство из них имеют круглую форму, белый фон и красную обводку. Некоторые из них применяются только к определенным типам транспортных средств и не распространяют свое действие на другие виды автомобилей. Один из наиболее известных — это знак 3.1 «Въезд запрещен», который стал известен своим прозвищем «кирпич».

Знак на дороге "Кирпич" означает, что проезд запрещен.Знак на дороге "Кирпич" означает, что проезд запрещен.
Знак на дороге "Кирпич" означает, что проезд запрещен.
Фото: 1MI

Этот знак указывает на то, что в данном направлении запрещено въезжать всем транспортным средствам. Обычно его можно увидеть на дорогах с односторонним движением, а также возле въездов в места отдыха, автозаправочных станций и других мест, где движение в противоположном направлении не допускается.

Что такое предписывающие знаки

Предписывающие знаки — это определенная группа знаков на дороге, которые имеют следующие функции:

1. Заставляют транспортное средство (или определенные его категории) двигаться в указанном направлении;
2. Указывают путь движения для пешеходов и велосипедистов;
3. Показывают установленную минимальную скорость движения;
Действие таких знаков может быть отменено только с помощью светофора или приказа регулировщика.

Предписывающие знаки могут показывать направление, в котором нужно двигаться.Предписывающие знаки могут показывать направление, в котором нужно двигаться.
Предписывающие знаки могут показывать направление, в котором нужно двигаться.

Существуют различные виды предписывающих знаков, большинство из которых представляют собой синий круг с тонким белым ободом. Внутри этого круга могут быть изображены стрелки, которые показывают направление движения, а также профиль велосипеда или пешехода. В некоторых случаях внутри синего круга присутствует красная полоса по диагонали. Она используется на знаках, которые обозначают конец велосипедной или пешеходной дорожки, а также ограничение минимальной скорости.

Как выучить знаки ПДД

Обычно в автошколах советуют запоминать картинки дорожных знаков и их значения. Но такой подход к обучению не всегда дает результаты. Мозг человека старается забыть эту информацию или сохранить ее в самых отдаленных уголках памяти.

Один из эффективных способов изучения — ходить по тротуарам и обращать внимание на указатели, пытаясь помнить, что они означают. Это потребует некоторых усилий, но результат будет превосходным. Однако этот метод не подходит для тех, кто хочет легко выучить знаки дорожного движения. Чтобы ускорить этот процесс, можно воспользоваться онлайн-приложениями или сайтами, которые помогут визуализировать и запомнить знаки.

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