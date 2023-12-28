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Published Сегодня, 13:36

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Updated Сегодня, 13:38

Ростовская область в два раза сократила долю экспорта в недружественные страны

Ростовская область в два раза сократила долю экспорта в недружественные страны

28 декабря 2023, 13:36
Фото: wikimedia.org
Ростовская область в два раза сократила долю экспорта в недружественные страны
В Ростовской области в этом году доля недружественных стран в экспорте сократилась в два раза, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал «Коммерсанту», что сейчас доля составляет 4,6%, в прошлом году она достигала 10,9%. В данный момент основной объем товаров направляют в дружественные государства.

Глава региона уточнил, что сейчас активно развивается совместная работа со странами Азии и Африки. В государства Азии доля экспорта увеличилась на 13,7%.

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Также регион сотрудничает с Турцией, Египтом и Китаем.

Ранее стало известно, что в 2023 году российские компании заработали вдвое меньше, чем в 2022 году. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого появилась информация, что экспорт зерна из Ростовской области сократился на 19% в сентябре.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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