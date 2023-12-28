Ростовская область в два раза сократила долю экспорта в недружественные страны

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Он рассказал «Коммерсанту», что сейчас доля составляет 4,6%, в прошлом году она достигала 10,9%. В данный момент основной объем товаров направляют в дружественные государства.
Глава региона уточнил, что сейчас активно развивается совместная работа со странами Азии и Африки. В государства Азии доля экспорта увеличилась на 13,7%.
Также регион сотрудничает с Турцией, Египтом и Китаем.
Ранее стало известно, что в 2023 году российские компании заработали вдвое меньше, чем в 2022 году. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого появилась информация, что экспорт зерна из Ростовской области сократился на 19% в сентябре.