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Updated Сегодня, 13:12

Банк «Центр-инвест» сделал два подарка жителям Кубы

Банк «Центр-инвест» сделал два подарка жителям Кубы

16 января 2024, 12:39
Фото: Банк «Центр-инвест»
Национальная библиотека Гаваны на Кубе получила сразу два подарка от банка «Центр-инвест», сообщили в финансовом учреждении.

Библиотеке передали книги «Гражданин Ростова-на-Дону» и «Гражданин Таганрога». В подготовке подарка также участвовал журнал «Нация».

В книгах описаны истории из жизни тех, кто родился в Ростовской области. Эти люди прославили свои города не только на всю страну, но и на весь мир.

Председатель Правления банка «Центр-инвест» Лидия Симонова рассказала, что они ценят проявленный интерес к русской культуре со стороны жителей Кубы. Теперь с историей уроженцев региона, которые оставили свой след, могут ознакомиться все желающие в библиотеке.

«За счет этих проектов формируются мостики дружеских отношений и взаимного уважения. У таких понятий, как талант, доброта, смелость, преданность своему делу, патриотизм, любовь к малой родине нет границ, они универсальны и в любые времена будут иметь отклик у представителей всех наций», — прокомментировала Лидия Симонова.

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#Общество#Илья Протвинов#Банк Центр-инвест#Книги#Гражданин Ростова-на-Дону#Гражданин Таганрога
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