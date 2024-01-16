Банк «Центр-инвест» сделал два подарка жителям Кубы

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Библиотеке передали книги «Гражданин Ростова-на-Дону» и «Гражданин Таганрога». В подготовке подарка также участвовал журнал «Нация».
В книгах описаны истории из жизни тех, кто родился в Ростовской области. Эти люди прославили свои города не только на всю страну, но и на весь мир.
Председатель Правления банка «Центр-инвест» Лидия Симонова рассказала, что они ценят проявленный интерес к русской культуре со стороны жителей Кубы. Теперь с историей уроженцев региона, которые оставили свой след, могут ознакомиться все желающие в библиотеке.
«За счет этих проектов формируются мостики дружеских отношений и взаимного уважения. У таких понятий, как талант, доброта, смелость, преданность своему делу, патриотизм, любовь к малой родине нет границ, они универсальны и в любые времена будут иметь отклик у представителей всех наций», — прокомментировала Лидия Симонова.