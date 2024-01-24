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Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Стало известно, на сколько хватит полезных ископаемых в Ростовской области

Ученые посчитали, на сколько хватит полезных ископаемых в Ростовской области

24 января 2024, 06:54
Фото: donland.ru
Стало известно, на сколько хватит полезных ископаемых в Ростовской области
В Ростовской области некоторых полезных ископаемых может хватить на сотни лет, сообщил кандидат геолого-минералогических наук Алексей Наставкин.

По его словам, сейчас в регионе больше всего запасов мела, которых хватит на 450 лет. Техногенного сырья осталось на 30 лет, строительного — 40 лет.

Строительных камней может хватить на 90 лет, кирпично-черепичного сырья — 220 лет, керамзитового сырья — 250 лет.

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«В регионе есть много пресных подземных вод, в том числе минеральных. Они могут использоваться в лечебных целях», — пишет «РБК» со ссылкой на слова эксперта.

Он рассказал о необходимости уменьшить негативное воздействие на земли лесного фонда и сельхозназначения в рамках добычи сырья.

Ранее стало известно, что в донском регионе с молотка продадут право на добычу песчаника и суглинков.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полезные ископаемые
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