Ученые посчитали, на сколько хватит полезных ископаемых в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
По его словам, сейчас в регионе больше всего запасов мела, которых хватит на 450 лет. Техногенного сырья осталось на 30 лет, строительного — 40 лет.
Строительных камней может хватить на 90 лет, кирпично-черепичного сырья — 220 лет, керамзитового сырья — 250 лет.
«В регионе есть много пресных подземных вод, в том числе минеральных. Они могут использоваться в лечебных целях», — пишет «РБК» со ссылкой на слова эксперта.
Он рассказал о необходимости уменьшить негативное воздействие на земли лесного фонда и сельхозназначения в рамках добычи сырья.
Ранее стало известно, что в донском регионе с молотка продадут право на добычу песчаника и суглинков.