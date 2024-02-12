Ростовчанам назвали новые способы мошенничества с помощью нейросетей

Благодаря использованию нейронных сетей преступникам стали легче представляться другими людьми. Одна из таких схем, которая становится все более популярной, заключается в том, чтобы притворяться сотрудниками поддержки банков, сайтов или государственных организаций. Искусственный интеллект успешно поддерживает диалоги, в ходе которых уговаривает людей установить вредоносное ПО на свои устройства, перевести деньги на счета для оплаты налогов и государственных пошлин, а также передать личную информацию, платежные данные и другие сведения.