Диверсию на железной дороге предотвратили в Ростове-на-Дону в ночь на 19 февраля

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
По информации канала, ночью неизвестные пытались нарушить движение поездов, для этого они повредили шкаф на Амбулаторной. Говорится, что на нем оказались следы возгорания и была повреждена изоляция проводов.
«Происшествие не повлияло движения поездов — задержек не было. Рядом с местом ЧП транспортные полицейские нашли полимерную бутылку емкостью 1,5 л с прозрачной жидкостью без запаха», — говорится в публикации.
Отмечается, что на одном из находящихся рядом домов есть камера, которая записала двух убегающих людей. Канал пишет, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
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