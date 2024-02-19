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Published Сегодня, 09:39

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В Ростове-на-Дону ищут поджигателей релейного шкафа на железной дороге

Диверсию на железной дороге предотвратили в Ростове-на-Дону в ночь на 19 февраля

19 февраля 2024, 09:39
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону ищут поджигателей релейного шкафа на железной дороге
В Ростове-на-Дону идет розыск поджигателей релейного шкафа у железнодорожного перегона «Ростов Главный — Гниловская», сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

По информации канала, ночью неизвестные пытались нарушить движение поездов, для этого они повредили шкаф на Амбулаторной. Говорится, что на нем оказались следы возгорания и была повреждена изоляция проводов.

«Происшествие не повлияло движения поездов — задержек не было. Рядом с местом ЧП транспортные полицейские нашли полимерную бутылку емкостью 1,5 л с прозрачной жидкостью без запаха», — говорится в публикации.

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По информации канала, ночью неизвестные пытались нарушить движение поездов, для этого они повредили шкаф на Амбулаторной.
Видео: ТГ"Че по Ростову»

Отмечается, что на одном из находящихся рядом домов есть камера, которая записала двух убегающих людей. Канал пишет, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростове-на-Дону осудили мужчину за попытку поджечь военкомат.

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#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Железная дорога#Розыск#Релейный шкаф#Происшествия#Поджигатели
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