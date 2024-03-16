rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:51

Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

Часть Ростовской области останется без телевидения с 21 марта

Часть Ростовской области останется без телевидения с 21 марта

16 марта 2024, 05:51
Фото: 1MI
В нескольких населенных пунктах Ростовской области может пропасть телерадиосигнал в марте, сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

На станциях будут проводиться профилактические мероприятия, которые потребуют отключения передающего оборудования.

Некоторые из этих работ могут быть отменены или перенесены из-за неблагоприятных погодных условий.

Мать брошенной невесты подала в суд на жениха в Ростовской области из-за телевизора
Узнать подробнее

Так, 21 марта это коснется населенных пунктов Алексеево-Тузловка, Белянский и Поповка. На следующий день ограничения могут ввести в Богоявленской и Чирском.

Отмечается, что сигнал может пропадать в течение дня.

Ранее астроном предупреждал о сбое в работе телевидения в Ростовской области из-за Солнца. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также:
Астроном предупредил о сбое в работе телевидения в Ростовской области из-за СолнцаВандалы оставили без телевидения жителей Туполева в Ростове
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Телевидение#Профилактические мероприятия
Подпишитесь
Поймавший Чикатило следователь назвал самый криминальный район Ростова в 90-е
Сегодня, 07:18
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 17 и по 24 марта
Сегодня, 05:26
Как сама машина: гаражи в Ростове подорожали до почти миллиона рублей
Сегодня, 05:59
Явка на выборах в Ростовской области превысила 36%
Сегодня, 06:26
Врач рассказал о вспышке ОРВИ в Ростовской области
Сегодня, 06:46
Хакер рассказал, как мошенники крадут номера ростовчан для доступа в онлайн-банк
Сегодня, 06:48