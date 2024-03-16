Часть Ростовской области останется без телевидения с 21 марта

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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На станциях будут проводиться профилактические мероприятия, которые потребуют отключения передающего оборудования.
Некоторые из этих работ могут быть отменены или перенесены из-за неблагоприятных погодных условий.
Так, 21 марта это коснется населенных пунктов Алексеево-Тузловка, Белянский и Поповка. На следующий день ограничения могут ввести в Богоявленской и Чирском.
Отмечается, что сигнал может пропадать в течение дня.
Ранее астроном предупреждал о сбое в работе телевидения в Ростовской области из-за Солнца. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.