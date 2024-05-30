Политолог Михайлов поддержал идею запретить ношение никабов в Ростовской области

Эксперт разъясняет, что многие исламские страны, в том числе и Средней Азии, запретили у себя ношение никабов и других видов исламской одежды, объясняя, что она противоречит первоначальным исламским канонам. Однако, по словам политолога, приезжая из этих стран в нашу страну, многие продолжают носить никабы.