Политолог Михайлов поддержал идею запретить ношение никабов в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Напомним, что по информации в СМИ, глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выступил с инициативой введения законодательного запрета на ношение никабов в России.
«Я считаю, что глава СПЧ Фадеев абсолютно прав. В принципе, я даже не обсуждал бы тему запрета никабов в нашем обществе и не спрашивал бы ни у кого мнений. Мое мнение — ношение никабов нужно запрещать. Прежде у нас этого не было, и сейчас быть не должно», — отмечает Евгений Михайлов.
Эксперт разъясняет, что многие исламские страны, в том числе и Средней Азии, запретили у себя ношение никабов и других видов исламской одежды, объясняя, что она противоречит первоначальным исламским канонам. Однако, по словам политолога, приезжая из этих стран в нашу страну, многие продолжают носить никабы.
Ранее RostovGazeta сообщала, как муфтий посоветовал ростовским студенткам поменять хиджаб на косынку.