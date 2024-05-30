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Published Сегодня, 10:54

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Updated Сегодня, 10:56

Политолог Михайлов поддержал идею запретить ношение никабов в Ростовской области

Политолог Михайлов поддержал идею запретить ношение никабов в Ростовской области

30 мая 2024, 10:54
Фото: Unsplash
Политолог Михайлов поддержал идею запретить ношение никабов в Ростовской области
Никаб полностью закрывает лицо. В нынешних условиях это не соответствует реалиям, поэтому ношение никабов в России, в том числе и в Ростовской области, следует запретить, сообщил RostovGazeta политолог, эксперт по межнациональным отношениям Евгений Михайлов.

Напомним, что по информации в СМИ, глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выступил с инициативой введения законодательного запрета на ношение никабов в России.

«Я считаю, что глава СПЧ Фадеев абсолютно прав. В принципе, я даже не обсуждал бы тему запрета никабов в нашем обществе и не спрашивал бы ни у кого мнений. Мое мнение — ношение никабов нужно запрещать. Прежде у нас этого не было, и сейчас быть не должно», — отмечает Евгений Михайлов.
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Эксперт разъясняет, что многие исламские страны, в том числе и Средней Азии, запретили у себя ношение никабов и других видов исламской одежды, объясняя, что она противоречит первоначальным исламским канонам. Однако, по словам политолога, приезжая из этих стран в нашу страну, многие продолжают носить никабы.

Ранее RostovGazeta сообщала, как муфтий посоветовал ростовским студенткам поменять хиджаб на косынку.

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