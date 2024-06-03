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Published Сегодня, 08:36

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Updated Сегодня, 08:38

Как в московском автосервисе чинили китайскую машину

Как в московском автосервисе чинили китайскую машину

3 июня 2024, 08:36
Фото: Wikimedia.org
Как в московском автосервисе чинили китайскую машину
В Москве в одном из автосервисов провели ремонт китайского автомобиля после ДТП, но во время работ появились сложности, пишут «Новые известия».

Речь пойдет о машине GREAT WALL POER, которая сейчас продается по цене от 3,2 до 3,6 миллиона рублей.

К самому рабочему автомобилю особых претензий нет. Пикап без проблем проехал 14 тысяч километров, пока в него не врезалось колесо от КамАЗа. В результате маневра, чтобы избежать неожиданного «снаряда», машина правой передней частью столкнулась с отбойником.

Однако на видео после разборки передней части показано, что вся она оказалась в хлам — как будто несущие конструкции кузова были сделаны не из особо прочной стали, а из картона.

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И вот тут начались серьезные проблемы для работников сервиса… Поиск запчастей занял целых 4,5 месяца. И это не у обычного автолюбителя, впервые столкнувшегося с международными каталогами, а у специалистов, умеющих находить автомобильные детали в самых труднодоступных местах.

Бампер и решетку радиатора удалось найти только в Австралии. Пластиковая крышка двигателя так и осталась с трещиной. Брызговик установили от другой иномарки, а подобрать оригинальную белую краску оказалось настолько дорого и долго, что решение покрыть кузов зеленым раптором стало спасением от финансового краха.

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#Илья Протвинов#Общество#Москва#Ремонт#Автосервис
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