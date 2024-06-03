Как в московском автосервисе чинили китайскую машину

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Речь пойдет о машине GREAT WALL POER, которая сейчас продается по цене от 3,2 до 3,6 миллиона рублей.
К самому рабочему автомобилю особых претензий нет. Пикап без проблем проехал 14 тысяч километров, пока в него не врезалось колесо от КамАЗа. В результате маневра, чтобы избежать неожиданного «снаряда», машина правой передней частью столкнулась с отбойником.
Однако на видео после разборки передней части показано, что вся она оказалась в хлам — как будто несущие конструкции кузова были сделаны не из особо прочной стали, а из картона.
И вот тут начались серьезные проблемы для работников сервиса… Поиск запчастей занял целых 4,5 месяца. И это не у обычного автолюбителя, впервые столкнувшегося с международными каталогами, а у специалистов, умеющих находить автомобильные детали в самых труднодоступных местах.
Бампер и решетку радиатора удалось найти только в Австралии. Пластиковая крышка двигателя так и осталась с трещиной. Брызговик установили от другой иномарки, а подобрать оригинальную белую краску оказалось настолько дорого и долго, что решение покрыть кузов зеленым раптором стало спасением от финансового краха.