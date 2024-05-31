Выпуск автомобилей в РФ вырос вдвое

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В 2024 году российские предприятия выпустили 224 тысячи легковых автомобилей, что превышает показатель за такой же период 2023 года на 92,5%.
Из них в апреле появилось 63 тысяч новых машин, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее.
В апреле продажи Lada Granta увеличились на 5,9%, Lada Vesta — более чем в 50 раз, Lada Niva Travel — на 33,5%.
Несмотря на доступные от государства субсидии на электромобили в размере до 925 тысяч рублей или до 35% от стоимости транспорта, на дорогах в основном можно увидеть только устаревшие седаны i-PRO.
За весь предыдущий год было реализовано всего 2020 автомобилей. При таких скромных объемах продаж экономически нерентабельно вести полноценное производство в РФ.
Ранее эксперты предрекли резкое подорожание китайских машин в Ростовской области.