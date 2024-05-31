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Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Выпуск автомобилей в РФ вырос вдвое

Выпуск автомобилей в РФ вырос вдвое

31 мая 2024, 09:06
Фото: Unsplash
Выпуск автомобилей в РФ вырос вдвое
В России производство отечественного транспорта увеличилось в два раза за год, сообщают «Новые известия».

В 2024 году российские предприятия выпустили 224 тысячи легковых автомобилей, что превышает показатель за такой же период 2023 года на 92,5%.

Из них в апреле появилось 63 тысяч новых машин, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

В апреле продажи Lada Granta увеличились на 5,9%, Lada Vesta — более чем в 50 раз, Lada Niva Travel — на 33,5%.

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Несмотря на доступные от государства субсидии на электромобили в размере до 925 тысяч рублей или до 35% от стоимости транспорта, на дорогах в основном можно увидеть только устаревшие седаны i-PRO.

За весь предыдущий год было реализовано всего 2020 автомобилей. При таких скромных объемах продаж экономически нерентабельно вести полноценное производство в РФ.

Ранее эксперты предрекли резкое подорожание китайских машин в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Производство#Автомобили
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