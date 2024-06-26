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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

На Выставке «Россия» в Москве встретили 17-миллонного гостя

На Выставке «Россия» в Москве встретили 17-миллионного гостя

26 июня 2024, 12:24
Фото: предоставлено пресс-службой выставки «Россия»
На Выставке «Россия» в Москве встретили 17-миллонного гостя
На Международной выставке-форуме «Россия» встретили 17-миллионного посетителя — Егора Морозова из Волгограда, который приехал в столицу с семьей, сообщили в пресс-службе Выставки «Россия»

На Международной выставке «Россия» чествовали 17-миллионного посетителя. Им оказался Егор Морозов, который приехал в столицу из Волгограда со своей женой Ольгой и двумя детьми — шестилетним Андреем и девятилетним Иваном.

Егор отметил, то, что он стал юбилейным посетителем выставки, стало для него и его семьи приятным сюрпризом. Они были в восторге от возможности увидеть все своими глазами и выразили сожаление о ее закрытии, надеясь, что она вернется в новом формате.

Посетители получили подарки от организаторов мероприятия и правительства Нижегородской области. В торжественной обстановке каждому из них вручили сертификат на трехдневное путешествие в Нижний Новгород и других достопримечательностей этого региона.

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#Общество#Выставка#Выставка Россия
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