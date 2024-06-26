На Выставке «Россия» в Москве встретили 17-миллионного гостя

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
На Международной выставке «Россия» чествовали 17-миллионного посетителя. Им оказался Егор Морозов, который приехал в столицу из Волгограда со своей женой Ольгой и двумя детьми — шестилетним Андреем и девятилетним Иваном.
Егор отметил, то, что он стал юбилейным посетителем выставки, стало для него и его семьи приятным сюрпризом. Они были в восторге от возможности увидеть все своими глазами и выразили сожаление о ее закрытии, надеясь, что она вернется в новом формате.
Посетители получили подарки от организаторов мероприятия и правительства Нижегородской области. В торжественной обстановке каждому из них вручили сертификат на трехдневное путешествие в Нижний Новгород и других достопримечательностей этого региона.