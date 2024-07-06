В России начался финал конкурса «Это у нас семейное»

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В финальный этап прошли 1897 человек, которым предстоит выполнить серию различных задач, включая логические. Финальные мероприятия состоят из нескольких этапов, таких как регистрация, открытие, лекции и другие активности, после которых будут подведены итоги. Присутствие всех участников команд, заявленных ранее, обязательно.
Для победителей предусмотрены 30 сертификатов на сумму 5 миллионов рублей, чтобы они могли улучшить свои жилищные условия. Семьи-финалисты получат 300 семейных путешествий. Активные участники также будут награждены подарками за выполненные задания.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поблагодарил всех участников конкурса и особо отметил супругов Безруковых, которые в прошлом году отпраздновали 70-летие совместной жизни.
Глава Минтруда Антон Котяков подчеркнул, что конкурс символизирует большую многопоколенную семью под названием «Россия». Он отметил, что самое большое счастье — это радоваться успехам своих детей, а советы родителей — самые ценные. Министр также напомнил, что девизом Года семьи стали слова «Есть куда расти».
Напомним, что в прошлом году, в День знаний, президент Владимир Путин провел открытый «Разговор о важном», где анонсировал конкурс в рамках платформы «Россия — страна возможностей».
Президент подчеркнул, что конкурс покажет, как традиционные ценности передаются от одного поколения к другому.