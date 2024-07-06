В России начался финал конкурса «Это у нас семейное»

Глава Минтруда Антон Котяков подчеркнул, что конкурс символизирует большую многопоколенную семью под названием «Россия». Он отметил, что самое большое счастье — это радоваться успехам своих детей, а советы родителей — самые ценные. Министр также напомнил, что девизом Года семьи стали слова «Есть куда расти».