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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

В России начался финал конкурса «Это у нас семейное»

В России начался финал конкурса «Это у нас семейное»

6 июля 2024, 09:08
Фото: Изображение Midjourney
В России в финал конкурса «Это у нас семейное», который проходит в данный момент, вышли 300 команд, рассказали организаторы.

В финальный этап прошли 1897 человек, которым предстоит выполнить серию различных задач, включая логические. Финальные мероприятия состоят из нескольких этапов, таких как регистрация, открытие, лекции и другие активности, после которых будут подведены итоги. Присутствие всех участников команд, заявленных ранее, обязательно.

Для победителей предусмотрены 30 сертификатов на сумму 5 миллионов рублей, чтобы они могли улучшить свои жилищные условия. Семьи-финалисты получат 300 семейных путешествий. Активные участники также будут награждены подарками за выполненные задания.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поблагодарил всех участников конкурса и особо отметил супругов Безруковых, которые в прошлом году отпраздновали 70-летие совместной жизни.

Глава Минтруда Антон Котяков подчеркнул, что конкурс символизирует большую многопоколенную семью под названием «Россия». Он отметил, что самое большое счастье — это радоваться успехам своих детей, а советы родителей — самые ценные. Министр также напомнил, что девизом Года семьи стали слова «Есть куда расти».

Напомним, что в прошлом году, в День знаний, президент Владимир Путин провел открытый «Разговор о важном», где анонсировал конкурс в рамках платформы «Россия — страна возможностей».

Президент подчеркнул, что конкурс покажет, как традиционные ценности передаются от одного поколения к другому.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Семья#Конкурс#Финал
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