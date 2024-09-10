В донском ГАИ не смогли разобраться с опасной для детей стоянкой на Сержантова

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Напомним, на пресс-конференции в марте этого года начальник управления ГИБДД ГУ МВД Ростовской области Олег Богун заявил, что взял на личный контроль ситуацию с нелегальной парковкой и проездом машин на пешеходной улице Сержантова в Ростове.
«Это у нас на контроле. Как у меня, так и в отделе дорожного надзора», — отметил тогда Олег Богун.
Но жители продолжают жаловаться на стихийную парковку рядом с кинотеатром «Юбилейный», автомобили по всей улице мешают детям безопасно ходить в школу, детскую больницу и музыкальную школу. Юным жителям района и их родителям навстречу и сзади по пешеходной зоне едут автомобили, которые нарушают правила, угрожая пешеходам. Об этом неоднократно писали журналисты RostovGazeta.
«Почему нельзя поставить дорожный знак, что въезжать на пешеходную зну нельзя. Нам объясняют: туда по закону и так нельзя въезжать, зачем ставить знак. Но этот закон никто на улице не соблюдает. Машины убили колесами всю тротуарную плитку и бордюры. Не говоря об опасности для детей и мамочек с колясками, которые тут идут в школы», — рассказали жители района.
Горожане утверждают, что директора находящихся на улице госучреждений неоднократно обращались к властям района, чтобы они повлияли на ситуацию, но тоже ничего не добились. На том же месте находится незаконный базар, с которым ростовские власти не могут справится больше трех лет. Вместе с тем, горожане подтверждают, что несколько раз на проблемную улицу приезжали эвакуаторы и расчищали территорию от нарушителей закона. Но потом все повторялось.
Ранее RostovGazeta писала большой материал, что власти Ростова не могут справиться с проблемами пешеходной улицы Сержантова. О бедственном положении улицы, которую можно назвать близнецом Пушкинской, высказался даже знаменитый ростовский актер Сергей Жигунов.