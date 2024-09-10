В донском ГАИ не смогли разобраться с опасной для детей стоянкой на Сержантова

Горожане утверждают, что директора находящихся на улице госучреждений неоднократно обращались к властям района, чтобы они повлияли на ситуацию, но тоже ничего не добились. На том же месте находится незаконный базар, с которым ростовские власти не могут справится больше трех лет. Вместе с тем, горожане подтверждают, что несколько раз на проблемную улицу приезжали эвакуаторы и расчищали территорию от нарушителей закона. Но потом все повторялось.